बुद्धिबळ कधी सुरू झाले? चेकमेट या शब्दाचा नेमका अर्थ काय? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
बुद्धिबळ हा जगातील सर्वात जुन्या आणि बौद्धिक खेळांपैकी एक आहे. परंतु फार कमी लोकांना माहिती आहे की त्याची उत्पत्ती सुमारे १५०० वर्षांपूर्वी प्राचीन भारतात झाली.
Chess History
ESakal
त्यानंतर तो खंडांमधून विकसित होऊन आजच्या आधुनिक खेळात रूपांतरित झाला. बुद्धिबळाची सुरुवात कशी झाली आणि त्याचे आधुनिक रूप कसे आले ते पाहूया.
Chess History
ESakal
बुद्धिबळाची कहाणी सहाव्या शतकातील भारतात सुरू होते. तिथे, ते मूळतः चतुरंग म्हणून ओळखले जात असे. म्हणजे सैन्याचे चार विभाग. हे विभाग पायदळ, घोडदळ, हत्ती आणि रथ होते.
Chess History
ESakal
नंतर आधुनिक प्यादे, शूरवीर, बिशप आणि रुकमध्ये विकसित झाले. चतुरंग हा आधुनिक बुद्धिबळाप्रमाणेच 8x8 बोर्डवर खेळला जात असे. परंतु मर्यादित आणि हळू हालचालींसह.
Chess History
ESakal
यामुळे बुद्धिबळाच्या प्रत्येक भविष्यातील आवृत्तीचा पाया रचला गेला. भारतातून, चतुरंग पश्चिमेकडे पर्शियाला गेला. जिथे तो चतुरंगात विकसित झाला. अरब विजयानंतर, तो शतरंज म्हणून ओळखला जाऊ लागला.
Chess History
ESakal
बुद्धिबळातील "चेकमेट" हा शब्द "शाह मत" या पर्शियन वाक्यांशापासून आला आहे. ज्याचा अर्थ "राजा असहाय्य आहे.
Chess History
ESakal
१०व्या आणि १५व्या शतकादरम्यान, बुद्धिबळ स्पेन आणि इटलीमार्गे युरोपमध्ये दाखल झाले. त्यात आणखी एक परिवर्तन घडून आले.
Chess History
ESakal
युरोपियन संस्कृतीने तुकड्यांचे आकार बदलले. त्यांना एक राजेशाही आणि धार्मिक ओळख दिली. याच काळात राणी आणि बिशप प्रथम ओळखण्यायोग्य स्वरूपात दिसले.
Chess History
ESakal
EV Train coaches
ESakal