रॅम्प वॉक किंवा कॅटवॉकची सुरूवात कधी झाली? जाणून घ्या फॅशन शोचा रंजक इतिहास...

तुम्ही कधी फॅशन शो दरम्यान सुंदर मॉडेल्सना रॅम्प वॉक करताना पाहिले आहे का? जरी तुम्ही त्यांना प्रत्यक्ष पाहिले नसेल, तरी तुम्ही त्यांचे किमान व्हिडिओ तरी पाहिले असतील.
फॅशन शोमध्ये कपडे, दागिने, पादत्राणे आणि अॅक्सेसरीज दाखवल्या जातात. पुरुष आणि महिला मॉडेल्स या वस्तू उत्तम शैलीत प्रदर्शित करतात. त्यांना रॅम्पवर चालताना पाहणे हा एक अनोखा अनुभव असतो.
टेलीवुडपासून बॉलीवूड आणि मिस युनिव्हर्सपर्यंतच्या सौंदर्य स्पर्धा देखील त्यांच्यावर आधारित आहेत. पण तुम्हाला त्याचा इतिहास माहित आहे का? रॅम्प वॉक कधी सुरू झाला हे तुम्हाला माहिती आहे का?
फॅशन शोचा इतिहास १९ व्या शतकाचा आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, चार्ल्स फ्रेडरिक्स नावाच्या एका ब्रिटिश फॅशन डिझायनरने ही कल्पना सर्वप्रथम मांडली.
त्याने मॉडेल्सचा वापर करून त्याच्या कपड्यांच्या डिझाइनचे प्रदर्शन करण्यास सुरुवात केली. पूर्वी, कपडे प्रदर्शित करण्यासाठी पुतळे वापरले जात होते.
इंग्रजी फॅशन डिझायनर चार्ल्स फ्रेडरिक्स यांनी प्रथम कपडे प्रदर्शित करण्यासाठी मॉडेल्सची ओळख करून दिली. हे पहिल्यांदाच घडले जेव्हा पुतळ्यांऐवजी जिवंत मॉडेल्सचा वापर मॉडेल म्हणून केला जात असे.
तेव्हा याला फॅशन परेड म्हटले जात असे. १९ व्या शतकाच्या अखेरीस, लंडन आणि न्यू यॉर्कमध्येही फॅशन परेड आयोजित केल्या जात होत्या. चार्ल्स फ्रेडरिकची कल्पना तिथेही पसरली होती.
विस्तार
त्यावेळी शो लहान होते. दुसऱ्या महायुद्धानंतर, फॅशन जगाचा विस्तार लक्षणीयरीत्या झाला. १९४७ मध्ये फॅशन डिझायनर ख्रिश्चन डायर यांनी फ्रान्समधील पॅरिसमध्ये एक शो आयोजित केला होता.
ज्यामध्ये स्कर्ट परिधान करणाऱ्या सडपातळ महिलांचा समावेश होता. ख्रिश्चनच्या शोने स्त्रीत्वाचे एक नवीन रूप सादर केले. यामुळे फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये महिलांचा पदार्पण झाला.
साध्या अभिव्यक्तीसह रॅम्प वॉक म्हणजे चेहऱ्यावरील हावभाव किंवा बदलांशिवाय परेड शोच्या जवळजवळ १०० वर्षांनंतर, १९६० च्या सुमारास सुरू झाला. त्यावेळी ते अत्यंत कलात्मक मानले जात असे.
