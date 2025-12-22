हस्तांदोलनाची परंपरा कधीपासून सुरू झाली? प्रथम हस्तांदोलन कोणी केले?

Mansi Khambe
आपण सर्वजण मित्रांना भेटताना हस्तांदोलन करतो, पण ही सवय कुठून आली याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का?
Handshake History
ESakal
करारावर सही करणे असो, मित्राला भेटणे असो किंवा एखाद्या नवीन व्यक्तीला भेटणे असो, हस्तांदोलन हे एक सार्वत्रिक प्रतीक बनले आहे. हस्तांदोलनाचा सर्वात जुना वापर इ.स.पूर्व ९ व्या शतकात आढळतो.
Handshake History
ESakal
एका दगडी कोरीवकामात अॅसिरियन राजा शाल्मनेसेर तिसरा बॅबिलोनियन शासक मर्दुक-झाकीर-शुमी पहिला याच्याशी हस्तांदोलन करताना दाखवले आहे.
Handshake History
ESakal
प्राचीन ग्रीसमध्ये, हस्तांदोलनाला डेक्सिओसिस म्हणून ओळखले जात असे. ते समानता, मैत्री आणि परस्पर आदराचे प्रतीक होते.
Handshake History
ESakal
ग्रीक शिल्पकला आणि लेखन, ज्यामध्ये होमरच्या महाकाव्यांचा समावेश होता. बहुतेकदा योद्धे आणि मित्रपक्षांमधील संबंध दर्शविण्यासाठी हस्तांदोलनाचा वापर केला जात असे.
Handshake History
ESakal
रोमन लोकांनी हात हलवण्याची पद्धत वापरली जेणेकरून त्यांच्याकडे लपवलेली शस्त्रे आहेत का ते तपासता येईल. समोरच्या व्यक्तीने चाकू लपवला नाही याची खात्री करण्यासाठी लोक अनेकदा मनगट किंवा हात धरत असत.
Handshake History
ESakal
हस्तांदोलन करण्याचा उद्देश शांततापूर्ण हेतू प्रदर्शित करणे हा देखील होता. शस्त्रे सामान्यतः उजव्या हातात धरली जात असल्याने ती उघडपणे पुढे केल्याने हे दिसून येत होते की एखाद्याचा कोणताही इजा करण्याचा हेतू नव्हता.
Handshake History
ESakal
मध्ययुगात, लोक त्यांच्या बाहीमध्ये कोणतेही शस्त्र लपलेले नाही याची खात्री करण्यासाठी अधिक जोरदारपणे हस्तांदोलन करत असत. १७ व्या शतकात क्वेकर्सनी दररोज अभिवादन म्हणून हस्तांदोलन लोकप्रिय केले.
Handshake History
ESakal
हिंसाचार रोखण्यासाठी जे सुरू झाले ते हळूहळू विश्वास आणि आदराचे प्रतीक बनले. आज हस्तांदोलन ओळख आणि मैत्री व्यक्त करण्यासाठी वापरले जाते.
Handshake History
ESakal
Boys And Girls Favourite Color
ESakal