मुलांना निळा आणि मुलींना गुलाबी रंग का आवडतो?

Mansi Khambe
तुम्ही कधी विचार केला आहे का की बाळाच्या खेळण्यांचा किंवा कपड्यांचा रंग, जो जन्माच्या वेळी त्यांना दिला जातो, तो त्यांच्या आवडीचा असतो की सक्तीचा?
आपण अनेकदा म्हणतो की मुलींना गुलाबी रंग आवडतो आणि मुलांना निळा रंग आवडतो, पण ही नैसर्गिक घटना नाही तर जाणीवपूर्वक केलेली बाजारपेठेतील चाल आहे.
रंगांची ही विभागणी आपल्या जनुकांमध्ये किंवा दैवी पसंतींमध्ये रुजलेली नाही. ही एक ऐतिहासिक देवाणघेवाण आहे. ज्याने अनेक दशकांपासून आपल्या विचारांवर प्रभाव पाडला आहे.
आज जर एखादा मुलगा गुलाबी शर्ट घालतो तर समाज त्याला संशयाने पाहतो, पण जर आपण शंभर वर्षे मागे वळलो तर चित्र पूर्णपणे वेगळे असेल.
१९ व्या शतकात आणि २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला जगाची विचारसरणी आजच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती. त्या काळातील फॅशन पंडितांचा असा विश्वास होता की गुलाबी रंग, जो लाल रंगाचा सौम्य प्रकार होता.
तो उत्कटता, धैर्य आणि आक्रमकतेचे प्रतीक होता. म्हणूनच गुलाबी रंग मुलांसाठी सर्वात योग्य आणि "पुरुषी" रंग मानला जात असे. दुसरीकडे, निळा रंग शांती आणि कोमलतेचे प्रतीक होता.
जो व्हर्जिन मेरीच्या कपड्यांशी संबंधित होता. म्हणून तो मुलींच्या निर्दोषतेला नियुक्त केला गेला. हा बदल अचानक आला नाही, तर एका खोल सामाजिक उलथापालथीमुळे झाला.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जग पुन्हा बांधले जात असताना प्रमुख फॅशन हाऊसेस आणि अमेरिकन किरकोळ विक्रेत्यांना हे लक्षात आले की जर त्यांनी रंगानुसार वस्तूंचे वर्गीकरण केले नाही तर त्यांची विक्री मर्यादित होईल.
जर एखाद्या कुटुंबाकडे आधीच निळे कपडे आणि खेळणी असतील. त्यांचे दुसरे मूल मुलगी असेल, तर ते जुन्या वस्तू वापरतील.
परंतु मार्केटिंगद्वारे जर मनात हे बिंबवले गेले की गुलाबी रंग फक्त मुलींसाठी आहे, तर पालकांना नवीन वस्तू खरेदी करण्यास भाग पाडले जाईल.
१९४० च्या सुमारास जाहिराती आणि हॉलिवूड चित्रपटांनी ही कहाणी पूर्णपणे उलथवून टाकली. ख्रिश्चन डायर सारख्या प्रमुख डिझायनर्सनी महिलांसाठी गुलाबी रंगाचे संग्रह लाँच केले. ज्यामुळे ते स्त्रीत्वाचे ट्रेडमार्क बनले.
हळूहळू, दुकानांच्या कपाटांचे विभाजन झाले, खेळण्यांचे कपाटे वेगळे झाले आणि समाजाने नकळतपणे हा रंग अडथळा स्वीकारला.
लहानपणापासूनच मुलांना शिकवले जात असे की त्यांची ओळख त्यांच्या निवडलेल्या रंगांवरून निश्चित होते. विज्ञानाने वारंवार सिद्ध केले आहे की दोन वर्षांखालील मुलांना लिंग-आधारित रंग प्राधान्ये नसतात.
