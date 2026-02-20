मधमाशीचा डंख सापाच्या विषापेक्षा कधी धोकादायक बनतो? यामुळे मृत्यू कसा होतो?

Mansi Khambe

मधमाशांचा चावा

साप चावणे अधिक धोकादायक मानले जात असले तरी, वैद्यकीय शास्त्र असे दर्शवते की काही विशिष्ट परिस्थितीत मधमाशांचा चावणे देखील तितकाच किंवा कधीकधी त्याहूनही अधिक प्राणघातक असू शकतो.

जीवघेणी प्रतिक्रिया

बहुतेक प्रकरणांमध्ये मधमाशीच्या चाव्यामुळे तात्पुरते वेदना, लालसरपणा आणि सूज येते. मधमाशीच्या विषाची ऍलर्जी असलेल्या लोकांसाठी, एकच चावा देखील जीवघेणी प्रतिक्रिया निर्माण करू शकतो.

अॅनाफिलेक्सिस

ज्याला अॅनाफिलेक्सिस म्हणतात. ही एक तीव्र रोगप्रतिकारक प्रतिक्रिया आहे ज्यामध्ये शरीर विषाला जास्त प्रतिक्रिया देते. अ‍ॅनाफिलेक्टिक शॉक दरम्यान, घसा वेगाने सुजतो, श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो.

बेशुद्ध

रक्तदाब अचानक कमी होऊ शकतो. काही मिनिटांतच व्यक्ती बेशुद्ध होऊ शकते. त्वरित वैद्यकीय मदत न मिळाल्यास ही स्थिती मृत्यूला कारणीभूत ठरू शकते.

विष

अशा परिस्थितीत धोका केवळ विषाचाच नाही तर शरीराच्या तीव्र प्रतिक्रियेचा देखील असतो. मधमाश्यांच्या दंशामुळे होणारे नुकसान आणखी एक धोकादायक परिस्थिती म्हणजे झुंडीच्या हल्ल्यादरम्यान.

एपिटॉक्सिन

प्रत्येक मधमाशी शरीरात एपिटॉक्सिन नावाचे विष टोचते. जेव्हा शेकडो मधमाश्या एकाच वेळी दंश करतात तेव्हा विषाचे एकूण प्रमाण विषारी पातळीपर्यंत पोहोचू शकते.

वैद्यकीय अभ्यास

वैद्यकीय अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की एका निरोगी प्रौढ व्यक्तीसाठी १,००० पेक्षा जास्त चावणे घातक ठरू शकतात. मुलांसाठी अंदाजे ५०० चावणे घातक ठरू शकतात.

अवयवांचे नुकसान

रक्तप्रवाहात जास्त विषामुळे स्नायू बिघडणे, मूत्रपिंड निकामी होणे, अनेक अवयवांचे नुकसान होऊ शकते. गंभीर प्रकरणांमध्ये, रक्तदाबात तीव्र घट झाल्यास हृदयविकाराचा झटका देखील येऊ शकतो.

परिणाम

सापाचे विष सामान्यतः मज्जासंस्था किंवा रक्त गोठण्याच्या प्रणालीवर परिणाम करते. त्याच्या सामर्थ्यामुळे ते धोकादायक असते. मधमाशीचे विष जेव्हा शरीर त्यावर जलद प्रतिक्रिया देते तेव्हा ते घातक ठरते.

इंजेक्शनचा डोस

विशेषतः जेव्हा इंजेक्शनचा डोस खूप जास्त असतो. श्वास घेण्यास त्रास होणे, चेहरा किंवा घशावर सूज येणे, सतत उलट्या होणे.

उपचार

छातीत दुखणे, चक्कर येणे किंवा अनेक वेळा चावणे अशी कोणतीही लक्षणे आढळल्यास वैद्यकीय आणीबाणी म्हणून उपचार केले पाहिजेत.

