एसीचा शोध कुणी आणि कसा लावला? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe
ब्रुकलिनमधील एका छपाई कंपनीमधील आर्द्रता नियंत्रित करण्यासाठी १९०२ साली आधुनिक वातानुकूलकाचा शोध लागला. हवेतील आर्द्रतेमुळे कागद प्रसरण पावत होता.
आकुंचन पावत होता. ज्यामुळे रंगांची जुळवणी बिघडत होती. विलिस हॅविलँड कॅरियर यांनी यावर एक उपाय शोधून काढला.
कॅरियरने शोधून काढले की थंड केलेल्या कॉइल्सवरून हवा फिरवल्याने त्यातील ओलावा निघून जातो. या प्रक्रियेमुळे आर्द्रता कमी झाली आणि हवा थंडही झाली.
हेच तत्त्व आजही आधुनिक वातानुकूलन प्रणालींच्या कार्यप्रणालीचा आधार आहे. या शोधामुळे कॅरियरला आधुनिक वातानुकूलनाचा जनक मानले जाते.
त्याच्या डिझाइनने उद्योगात क्रांती घडवली. नंतर सामान्य लोकांचे जीवन बदलून टाकले. सुरुवातीला, कारखान्यांमध्ये गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी वातानुकूलनाचा वापर केला जात असे.
लोकांच्या वैयक्तिक आरामाचे साधन बनण्यासाठी त्याला बरीच वर्षे लागली. १९२० च्या दशकात न्यूयॉर्क शहरातील चित्रपटगृहांमध्ये वातानुकूलन यंत्रणा बसवण्यास सुरुवात झाली.
उन्हाळ्यात, केवळ थंड वाऱ्याचा आनंद घेण्यासाठी लोक चित्रपटगृहांकडे गर्दी करू लागले. यामुळे, वातानुकूलन ही एक घरगुती गरज बनण्यापूर्वीच, ते एक लोकप्रिय पर्याय बनले.
आधुनिक वातानुकूलन यंत्रणेच्या आगमनापूर्वी, लोक उष्णतेपासून बचाव करण्यासाठी विविध पद्धतींचा अवलंब करत असत.
रुग्णालये थंड करण्यासाठी बर्फाच्या यंत्रांचा वापर केला जात असे. रोमसारख्या प्राचीन संस्कृतींनी तापमान कमी करण्यासाठी पाणी आणि ओल्या चटयांचा वापर केला.
