रेल्वेचा कोच कधी जुना होतो?

Mansi Khambe
रेल्वे केवळ रेल्वेचे डबे, इंजिन आणि वॅगनच भंगार करत नाही तर रेल्वेच्या सीट, एसी, लाईट होल्डर आणि इतर वस्तूंसह इतर लोखंडी वस्तू देखील भंगार करते.
या वस्तूंचे दोन श्रेणींमध्ये वर्गीकरण केले आहे: फेरस धातू, ज्यामध्ये लोखंडी वस्तूंचा समावेश आहे आणि नॉन-फेरस धातू, ज्यामध्ये सीट, लाईट होल्डर आणि इतर वस्तूंचा समावेश आहे.
गेल्या चार आर्थिक वर्षांत (२०२०-२०२१ ते २०२३-२०२४), रेल्वेने भंगार विक्रीतून अंदाजे १९,६०३ कोटी रुपयांचा विक्रमी महसूल मिळवला आहे.
या कालावधीत गोळा केलेल्या फेरस धातूच्या भंगाराचे एकूण प्रमाण ६.२ दशलक्ष मेट्रिक टन (MT) पेक्षा जास्त झाले आहे. रेल्वेने शून्य भंगार शिल्लक धोरणावर भर दिला आहे.
म्हणजेच ऑपरेशन्समधून निर्माण होणारे भंगार दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळ जमा होऊ दिले जाणार नाही. यामुळे भंगार विल्हेवाटीला गती मिळाली आहे आणि महसूल वाढला आहे.
प्रत्येक कोचची सेवा आयुष्य निश्चित असते. रेल्वेच्या नियमांनुसार, आयसीएफ कोच २५ ते ३० वर्षे जुने असतात.
एलएचबी कोच ३५ वर्षांपर्यंत, मालवाहू वॅगन (मालगाड्या) ३० वर्षांपर्यंत, विशेष कोच (जसे की सलून, पेंट्री कार) देखभालीवर अवलंबून असतात. कोणत्या परिस्थितीत रेल्वे कोच निवृत्त करते?
जर कोच खूप जुना झाला, चालू स्थितीत नसेल, दुरुस्तीचा खर्च त्याच्या किमतीपेक्षा जास्त असेल किंवा तो तांत्रिकदृष्ट्या जुना झाला असेल, तर तो सेवेबाहेर घोषित केला जातो.
केवळ आर्थिक बचतीची प्रक्रिया नाही तर एक सकारात्मक पर्यावरणीय आणि सर्जनशील दृष्टिकोन देखील आहे. अनेक भाग रद्द करण्यापूर्वी काढून टाकले जातात.
अनेक जुने प्रवासी कोच मोडून टाकण्यापूर्वी ते ट्रेन-थीम असलेल्या रेस्टॉरंट्स किंवा कॅफेमध्ये रूपांतरित केले जातात. यामुळे रेल्वेसाठी उत्पन्नाचा एक नवीन स्रोत निर्माण होतो.
प्रवाशांना एक अनोखा अनुभव मिळतो. काही कोच तात्पुरते कार्यालये, स्टोअररूम किंवा रेल्वे स्थानकांवर किंवा यार्डमध्ये देखभाल निवारा म्हणून वापरले जातात.
काही जुने इंजिन आणि कोच प्रशिक्षण सिम्युलेटर किंवा हेरिटेज संग्रहालयांमध्ये प्रदर्शनासाठी जतन केले जातात. रद्द केलेले भाग मौल्यवान कारणांसाठी देखील वापरले जातात.
बांधकाम आणि उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या नवीन धातू तयार करण्यासाठी स्क्रॅप केलेले लोखंडी रेल, कोच फ्रेम आणि व्हील सेट वितळवले जातात.
कोचमधील तांब्याचे तार, पितळ आणि अॅल्युमिनियम (सीट फ्रेम आणि फिटिंग्ज) इतर उद्योगांमध्ये मौल्यवान कच्चा माल म्हणून वापरले जातात.
