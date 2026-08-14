केसांना सिरम कधी अन् कुठे लावावे?

Aarti Badade

केसांना सिरम

शॅम्पू आणि कंडिशनर केल्यानंतर केस टॉवेलने हलके पुसून साधारण ७०% कोरडे असताना हेअर सिरम लावणे योग्य ठरते.

hair serum

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Sakal

किती सिरम वापरावे?

केसांची लांबी आणि घनतेनुसार साधारण २ ते ३ थेंब सिरम पुरेसे असते; जास्त सिरम लावल्यास केस तेलकट दिसू शकतात.

hair serum

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Sakal

सिरम कुठे लावावे?

सिरम केसांच्या मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत हलक्या हाताने लावा आणि टाळूवर थेट लावणे टाळा.

hair serum

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Sakal

कोरड्या केसांवरही लावू शकता

केस कोरडे आणि विस्कटलेले दिसत असतील तर थोडेसे सिरम लावल्याने फ्रिझ कमी करून केस अधिक नीट दिसण्यास मदत होऊ शकते.

hair serum

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sakal

सिरम लावण्याची योग्य पद्धत

सिरम आधी तळहातावर घेऊन दोन्ही हातांनी पसरवा आणि त्यानंतर केसांच्या लांबीवर हलक्या हाताने लावा.

hair serum

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Sakal

टाळूवर सिरम लावू नका

सामान्य हेअर सिरम प्रामुख्याने केसांच्या लांबीसाठी असते, त्यामुळे उत्पादनाच्या सूचनांमध्ये स्पष्ट सांगितले नसेल तर ते टाळूवर लावू नका.

hair serum

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Sakal

योग्य सिरम निवडा

कोरडे, कुरळे, तेलकट किंवा फ्रिझी केस असतील तर आपल्या केसांच्या प्रकारानुसार योग्य सिरम निवडणे महत्त्वाचे आहे.

hair serum

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Sakal

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Sakal

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