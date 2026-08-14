केसांना सिरम कधी अन् कुठे लावावे?

Aarti Badade
शॅम्पू आणि कंडिशनर केल्यानंतर केस टॉवेलने हलके पुसून साधारण ७०% कोरडे असताना हेअर सिरम लावणे योग्य ठरते.
hair serum
Sakal
केसांची लांबी आणि घनतेनुसार साधारण २ ते ३ थेंब सिरम पुरेसे असते; जास्त सिरम लावल्यास केस तेलकट दिसू शकतात.
hair serum
Sakal
सिरम केसांच्या मधल्या भागापासून टोकांपर्यंत हलक्या हाताने लावा आणि टाळूवर थेट लावणे टाळा.
hair serum
Sakal
केस कोरडे आणि विस्कटलेले दिसत असतील तर थोडेसे सिरम लावल्याने फ्रिझ कमी करून केस अधिक नीट दिसण्यास मदत होऊ शकते.
hair serum
sakal
सिरम आधी तळहातावर घेऊन दोन्ही हातांनी पसरवा आणि त्यानंतर केसांच्या लांबीवर हलक्या हाताने लावा.
hair serum
Sakal
सामान्य हेअर सिरम प्रामुख्याने केसांच्या लांबीसाठी असते, त्यामुळे उत्पादनाच्या सूचनांमध्ये स्पष्ट सांगितले नसेल तर ते टाळूवर लावू नका.
hair serum
Sakal
कोरडे, कुरळे, तेलकट किंवा फ्रिझी केस असतील तर आपल्या केसांच्या प्रकारानुसार योग्य सिरम निवडणे महत्त्वाचे आहे.
hair serum
Sakal
Rose Lip Balm
Sakal