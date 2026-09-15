घर खरेदी करण्यासाठी योग्य वय कोणतं? विशीत, तिशीत की चाळीशीत?

सकाळ डिजिटल टीम
घर खरेदीचा निर्णय वयावर नाही, तर उत्पन्न, बचत, करिअर आणि भविष्यातील गरजांवर ठरवणं अधिक योग्य राहील.
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करिअरच्या सुरुवातीला उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असते; मात्र बचत, नोकरीची स्थिरता आणि आर्थिक जबाबदाऱ्या मर्यादित असतात.
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दीर्घकाळासाठी कर्ज मिळू शकतं, पण डाउन पेमेंटनंतर आपत्कालीन बचत आणि इतर गुंतवणुकीसाठी पुरेसा पैसा शिल्लक असायला हवा.
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करिअर स्थिर झालेलं असतं आणि भविष्यातील गरजा स्पष्ट होतात; त्यामुळे अनेकांसाठी घर घेण्याचा हा संतुलित टप्पा ठरतो.
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उत्पन्न वाढलं म्हणून महाग घर घेऊ नका; ईएमआयनंतर गुंतवणूक, शिक्षण, विमा आणि रोजच्या खर्चासाठी पुरेशी रक्कम ठेवा.
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उत्पन्न आणि बचत चांगली असली तरी कर्जाचा कालावधी कमी होतो; त्यामुळे ईएमआय आणि निवृत्तीची बचत यांचा समतोल साधा.
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नोकरी किंवा शहर बदलण्याची शक्यता असल्यास भाडं फायदेशीर ठरू शकतं; घर घेताना रजिस्ट्री, कर, देखभाल खर्चही मोजा.
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उत्पन्न स्थिर, डाउन पेमेंटनंतर बचत शिल्लक, शहर-करिअर स्पष्ट आणि ईएमआय परवडणारी असेल, तेव्हाच घर खरेदी करा.
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