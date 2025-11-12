पहिली विमानवाहू युद्धनौका कधी बांधली गेली?

Mansi Khambe
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीच्या काळात, जगभरातील नौदलांनी युद्धकाळातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या जहाजांचे विमानवाहू जहाजांमध्ये रूपांतर करण्यास सुरुवात केली.
जुन्या युद्धनौका, क्रूझर आणि व्यापारी जहाजांना हळूहळू अशा प्लॅटफॉर्ममध्ये रूपांतरित केले गेले ज्यावरून विमाने उड्डाण आणि उतरू शकतील.
१९१२ मध्ये अमेरिकेची पहिली विमानवाहू जहाज यूएसएस लँगली होती. ती पहिले विमानवाहू युद्धनौका होती.
या सुरुवातीच्या प्रयोगांमुळे नंतर विमानवाहू जहाजे एक प्रमुख नौदल दल बनली. १९२२ च्या वॉशिंग्टन नौदल करारामुळे नवीन युद्धनौकांच्या बांधकामावर मर्यादा आल्या.
ज्यामुळे विमानवाहू जहाजांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला. अनेक देशांनी त्यांच्या जुन्या युद्धनौकांना भंगार करण्याऐवजी त्यांचे नूतनीकरण करण्यास सुरुवात केली.
जपानने अकागी आणि कागा सारखी जहाजे बांधली, तर अमेरिकेने लेक्सिंग्टन आणि साराटोगा ही शक्तिशाली विमानवाहू जहाजे बांधली. ज्यांचा वेग, क्षमता आणि लढाऊ शक्ती त्यांना समुद्राचे राजा बनवते.
ब्रिटनही मागे नव्हते. १९१८ मध्ये पूर्ण झालेले रॉयल नेव्हीचे एचएमएस आर्गस हे पूर्ण लांबीचे फ्लाइट डेक असलेले पहिले जहाज होते. या डिझाइनमुळे टेकऑफ आणि लँडिंग सोपे झाले.
नौदल अभियांत्रिकीमध्ये ही एक क्रांतिकारी प्रगती मानली जात होती. त्यानंतर, विमानवाहू जहाजे केवळ युद्धासाठीच नव्हे तर राजनैतिक, सागरी सुरक्षा आणि मानवतावादी मोहिमांसाठी देखील केंद्रस्थानी बनली.
दुसऱ्या महायुद्धापर्यंत, ही जहाजे राष्ट्राच्या नौदल शक्तीचे वैशिष्ट्य बनली होती. आजही, जगातील सर्वात मोठे आणि सर्वात शक्तिशाली राष्ट्रे या तरंगत्या हवाई क्षेत्रांवर त्यांच्या सागरी रणनीतींचा आधार घेतात.
