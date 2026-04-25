भारतात पहिले साम्राज्य केव्हा स्थापन झाले? ते कुणी आणि कसे सुरू केले? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

भारतीय इतिहास

जेव्हा आपण भारतीय इतिहासातील शक्तिशाली साम्राज्यांच्या उदयाबद्दल बोलतो, तेव्हा एक नाव नेहमीच आठवते.

|

ESakal

मौर्य साम्राज्य

ते म्हणजे मौर्य साम्राज्य. इ.स.पूर्व ३२१ मध्ये स्थापित झालेले हे भारताचे पहिले मोठे आणि एकसंध साम्राज्य मानले जाते.

|

ESakal

चंद्रगुप्त मौर्य

या महान शक्तीचा पाया चंद्रगुप्त मौर्याने, त्याचे गुरू चाणक्य यांच्या धोरणात्मक मार्गदर्शनाखाली घातला, ज्यांनी या साम्राज्याच्या उदयाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.

|

ESakal

नंद घराणे

शक्तिशाली नंद घराण्याच्या उलथापालथीने मौर्य साम्राज्याची सुरुवात झाली. चंद्रगुप्त मौर्याने मगधचा शेवटचा शासक धनानंद याचा पराभव केला.

|

ESakal

दुसऱ्या युगाची सुरुवात

या विजयाने एका युगाचा अंत होऊन दुसऱ्या युगाची सुरुवात झाली. या एकाच विजयाने केवळ एका नवीन शासकाची स्थापना केली नाही. तर भारताच्या पहिल्या मोठ्या राजकीय एकीकरणाची पार्श्वभूमीही तयार केली.

|

ESakal

भारतीय साम्राज्य

मौर्य साम्राज्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा विस्तार. ते पहिले अखिल भारतीय साम्राज्य बनले. त्याने एका विशाल प्रदेशाला केंद्रीकृत प्रशासनाखाली एकत्र आणले.

|

ESakal

कल्पनेचा पाया

वायव्येला सध्याच्या अफगाणिस्तानपासून पूर्वेला बंगाल आणि दक्षिणेला दख्खनच्या काही भागांपर्यंत पसरलेल्या या साम्राज्याने एकात्म भारताच्या कल्पनेचा पाया घातला.

|

ESakal

सखोल ज्ञान

चंद्रगुप्ताचे यश चाणक्याच्या तेजस्वी बुद्धीमुळे शक्य झाले. त्याचा राजकीय आणि आर्थिक ग्रंथ, अर्थशास्त्र, शासन, मुत्सद्देगिरी आणि राज्यकारभाराचे सखोल ज्ञान देतो.

|

ESakal

लक्षणीय प्रगती

त्याने मंत्री, अधिकारी आणि एका विशाल गुप्तहेर जाळ्याच्या पाठिंब्याने एक अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन स्थापन केले. मौर्य काळात कला आणि अर्थव्यवस्थेतही लक्षणीय प्रगती झाली.

|

ESakal

स्मारके

सांची स्तूप आणि बराबर लेणी यांसारखी स्मारके मौर्यकालीन कारागिरीची कल्पकता आणि कलात्मकता दर्शवतात.

|

ESakal

व्यापार

उत्तरपथासारख्या प्रमुख मार्गांवर व्यापार भरभराटीस आला, तर ठसा उमटवलेल्या चांदीच्या नाण्यांच्या वापरामुळे अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली.

|

ESakal

विस्तार

चंद्रगुप्तानंतर त्याच्या उत्तराधिकाऱ्यांच्या काळात साम्राज्याचा विस्तार होत राहिला. बिंदूसाराने साम्राज्याचा दक्षिणेकडे आणखी विस्तार केला.

|

ESakal

अमित्रघात

तो 'अमित्रघात' म्हणजेच 'शत्रूंचा नाश करणारा' म्हणून ओळखला जाऊ लागला. अशोकाच्या कारकिर्दीत साम्राज्याने सर्वोच्च उंची गाठली.

|

ESakal

मानवी शरीर किती उष्णता सहन करू शकते? नंतर कोणत्या अवयवांवर परिणाम होतो? जाणून घ्या...

human body withstand heat

|

ESakal

येथे क्लिक करा