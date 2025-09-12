पिण्याच्या पाण्याची पहिली प्लास्टिकची बाटली कधी तयार केली?

Mansi Khambe
पाण्याच्या बाटल्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग बनल्या आहेत. पण, तुम्ही कधी बाटलीच्या झाकणांचे वेगवेगळे रंग लक्षात घेतले आहेत का? हे रंग केवळ सजावटीसाठी नसून त्यांचा एक अर्थ आहे.
पाण्याच्या बाटलीच्या टोप्या निळ्या, हिरव्या, पांढर्या आणि काळा अशा अनेक रंगांमध्ये येतात. प्रत्येक रंग तुम्हाला आतल्या पाण्याबद्दल सांगतो.
हे कलर कोड ग्राहकांना ते कोणत्या प्रकारचे पाणी खरेदी करत आहेत हे त्वरित ओळखण्यास मदत करतात. ब्रँड्सना त्यांची ओळख पटवण्याचा आणि लोकांना माहितीपूर्ण निर्णय घेण्याचा हा एक सोपा मार्ग आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी पहिली प्लास्टिकची बाटली १९७० च्या दशकात आली होती. पाण्याच्या बाटलीच्या झाकणांचे वेगवेगळे रंग केवळ सजावटीसाठी नाहीत.
ते बाटलीतील पाण्याचा प्रकार दर्शविणारा एक साधा दृश्य कोड म्हणून काम करतात. त्यांचा प्रत्यक्षात अर्थ ब्रँड आणि प्रदेशानुसार बदलू शकतो. परंतु काही सामान्य थीम आहेत.
हे बहुतेकदा नैसर्गिक झरे किंवा खनिज पाणी दर्शवितात. हे पाणी भूमिगत झऱ्यांपासून मिळते आणि त्यात कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम सारखी खनिजे असतात.
हे सहसा प्रक्रिया केलेले, शुद्ध केलेले किंवा डिस्टिल्ड पाणी दर्शवते. हे पाणी बहुतेकदा नळाच्या पाण्यातून किंवा इतर स्त्रोतांमधून घेतले जाते. नंतर ते अशुद्धता काढून टाकण्यासाठी फिल्टर केले जाते. ज्यामुळे त्याला तटस्थ चव आणि कमी खनिज सामग्री मिळते.
याचा अर्थ असा असू शकतो की पाणी चवदार आहे किंवा त्यात लिंबू किंवा पुदिना सारखे नैसर्गिक चव जोडलेले आहेत.
हे चमकणारे किंवा कार्बोनेटेड पाणी दर्शवू शकते. काही प्रकरणांमध्ये याचा अर्थ असा देखील होऊ शकतो की शरीराला पुन्हा हायड्रेट करण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्स जोडलेले पाणी.
कधीकधी प्रीमियम किंवा अल्कधर्मी पाण्यासाठी वापरले जाते. ज्याची पीएच पातळी जास्त असते.
हे व्हिटॅमिन पाण्यात पोषक घटक जोडले गेले आहेत असे दर्शवू शकते. ही कलर-कोडिंग सिस्टीम ग्राहकांना लेबलवर लिहिलेले बारीक तपशील न वाचता त्यांच्या आवडीचे पाणी पटकन ओळखण्यास आणि निवडण्यास मदत करते.
रंगीत झाकणांचा वापर हा केवळ अलिकडच्या काळातला मार्केटिंग ट्रेंड नाही. त्याची मुळे अशा उद्योगांमध्ये आहेत जिथे जलद ओळख आवश्यक आहे. ही कल्पना कदाचित औषध आणि उत्पादन यासारख्या क्षेत्रातील पद्धतींमधून विकसित झाली.
