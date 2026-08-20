पहिला No Ball अन् Wide Ball केव्हा दिला गेला? दोन घटनांमुळे आले हे नियम...

Swadesh Ghanekar

शब्द कुठू आले?

क्रिकेटमधील 'नो बॉल' आणि 'वाइड बॉल' हे नियम कोणत्याही एका व्यक्तीने किंवा खेळाडूने शोधून काढलेले नाहीत

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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MCC

No ball, Wide Ball हे शब्द व नियम लंडनमधील मॅरिलेबोन क्रिकेट क्लब (MCC) यांनी आणले

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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नियम कधी लागू झाला?

वाईड बॉलचा पहिला अधिकृत नियम १८११ मध्ये क्रिकेटच्या कायद्यांमध्ये (Laws of Cricket) समाविष्ट करण्यात आला.

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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ऐतिहासिक घटना

हा नियम अस्तित्वात येण्यामागे १८१० मधील एका सामन्यातील वादग्रस्त घटना कारणीभूत होती.

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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सिंगल विकेट

लॉर्ड बोपचर्ल आणि विल्यम लॅमबर्ट यांच्यात एका सामन्यादरम्यान सिंगल विकेट सामना झाला आणि त्यात वाद झाला.

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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मुद्दाम चेंडू दूर फेकले

फलंदाजी करणाऱ्या लॉर्ड बोपचर्ल यांना रागवण्याच्या आणि बाद करण्याच्या हेतूने लॅमबर्टने फलंदाजाच्या पूर्ण आवाक्याबाहेर जाणारे एकापाठोपाठ अनेक वाईड चेंडू टाकले.

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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लॉर्ड बोपचर्ल चिडले अन्..

लॉर्ड बोपचर्ल यांनी प्रभावाचा वापर करून १८११ मध्ये एमसीसी (MCC) कडे आग्रह धरून 'वाईड बॉल'चा नियम (Law 22) अधिकृतपणे लागू करून घेतला

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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नो बॉलचा नियम...

१५ जुलै १८२२ रोजी लॉर्ड्सच्या मैदानावर केन्ट आणि एमसीसी यांच्यातील सामन्यात जोन विल्स नावाच्या गोलंदाजाने 'राऊड-आर्म'पद्धतीने चेंडू टाकला. त्या काळी केवळ जमिनीवरून चेंडू टाकणे कायदेशीर होते

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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पहिला नो बॉल

पंचांनी जोन विल्सचा तो चेंडू अवैध ठरवत क्रिकेट इतिहासातील पहिला 'नो बॉल' घोषित केला.

FIRST NO-BALL AND WIDE BALL

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किंग कोहलीचा पहिला आंतरराष्ट्रीय सामना आठवतोय का?

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