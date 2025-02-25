आठवा वेतन आयोग कधी लागू होणार? पगार किती वाढेल?

आठवा वेतन आयोग

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आठवा वेतन आयोग लागू होणार आहे, केंद्र सरकारने आयोगाला मंजुरी दिलेली आहे.

पगार

आठव्या वेतन आयोगामध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची पगार मोठ्या प्रमाणावर वाढणार असल्याची माहिती आहे

राज्य सरकारी कर्मचारी

केंद्राने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना आयोग लागू होतो, असा प्रघात आहे

फिटमेंट फॅक्टर

वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार ठरवले जातात. फिटमेंट फॅक्टर हे कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनावर लागू होते.

महागाई

वेतन आयोग लागू करताना सध्याची महागाई, आर्थिक स्थिती, सरकारी तिजोरीची क्षमता आणि पुढच्या दहा वर्षांचा अभ्यास केला जातो.

पगार

सातव्या वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टर हा २.५७ इतका होता. तर आठव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.८६ ते ३ टक्क्यांपर्यंत वाढ शकतो.

५१ हजार ४००

फिटमेंट फॅक्टरनुसार एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन २०,२०० इतके असेल तर आठव्या वेतन आयोगानुसार हा पगार ५१ हजार ४०० इतका होईल.

१ लाख १४ हजार रुपये

एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन ४० हजार असेल तर सध्याचे त्याचे वेतन १ लाख २ हजार असेल. तर आठव्या वेतन आयोगामध्ये त्याचं वेतन १ लाख १४ हजार रुपये इतकं होईल.

अहवाल

आठवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी २०२७ उजाडण्याची शक्यता आहे, आयोगाने आपला अहवाल सादर केल्यानंतर सरकार त्याला मंजुरी देईल.

