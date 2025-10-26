मीठ कुठं अन् कसं बनवलं जातं? मीठ बनवणारे मेल्यावर त्याचं शरीर सुद्धा जळत नाही..

Saisimran Ghashi
मीठात जेवणाचं सुख देखील आहे आणि खोलवर वेदना देणारं, लपलेलं एक दुःख देखील आहे
Salt brings flavor to meals but pain to 50,000+ Gujarat workers
esakal
सुख आपण सगळे घेतो ते, पण दुःख..हे दुख ज्यांच्या नशिबात आहे ते गुजरात मध्ये 50 हजारहून जास्त मीठ बनवणारे कामगार
Monsoon ends, Agariya migration begins. 9 months in the desert
esakal
मान्सून संपताच या आगरिया मजुरांचे पलायन सुरू होते. काही खरागोडा मध्ये राहून मीठ बनवतात तर काही अन्य ठिकाणी जाऊन नऊ महिन्यांसाठी तात्पुरते वास्तव्य करतात
Bare feet, no goggles. Just hunger and salt
esakal
या कामातून थोडे पैसे मिळतात त्यात पोटाची भूक भागते. बूट, चश्मा यांसारखी कोणतीच सुविधा त्यांच्याकडे नाही
Salt burns eyes. Blindness follows
esakal
मीठ बनवताना डोळ्यांना त्रास होतो, पुढे जाऊन डोळ्याचे विकार होतात. पायांतून रक्त येते, त्याचे आजार, इन्फेक्शन होते
Bleeding feet, infections, lifelong scars
esakal
इथ काम करून पायावर थर येतो, पाय मोठे होतात..मेल्यावर पाय जळत नाहीत त्यांच्यावर मीठ टाकून पाय मातीत गाडावे लागते
Soles so thick, they won’t burn in death. Buried with salt
esakal
पिढ्यानपिढ्या हे लोक मीठ बनवण्याचे काम करत आहेत पण आता त्यांच्या मुलांनी सुद्धा हाच त्रास सहन करू नये असे त्यांना वाटते
Generations make salt. Parents pray kids escape it
esakal
दोन-तीन वर्ष पूर्वी शासनाकडून मिळालेले मोजे, बूट खराब होऊन जातात पण लवकर हवी तितकी मदत मिळत नाही.
Govt boots last 2 years. Help? Never on time
esakal
इथे फक्त मोठे लोक नाही तर लहानमुले देखील मीठाचे काम करतात..शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने ते आई-वडिलांना कामात मदत करू पाहतात
Children crystallize salt, not dreams. No school, only survival
esakal
मीठ हे सरकारच्या प्राथमिकेतेत नाहीये त्यामुळे अजूनही त्याला इंडस्ट्री मानले जाते. पण त्याला कृषि मानायला हवे
Salt is agriculture, not industry. Reclassify their suffering
esakal
आगरिया लोकांचे जीवन जवळून पाहता हाच प्रश्न पडतो की देशाने ज्यांचे मीठ खाल्ले त्या लोकांनी नेमके काय मिळवले?
We eat their salt. What do they get? Nothing
esakal
ही स्पेशल स्टोरी होती जोगिनीनगर (कच्छ), गुजरातची बीबीसी हिन्दीने कवर केलेली ही स्पेशल स्टोरी डोळ्यात पाणी आणते
BBC Hindi from Joginagar, Kutch: A story that stings the eyes
esakal
esakal