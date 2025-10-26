दिवाळी संपताच DMartमध्ये जास्त स्वस्तात का मिळतायत वस्तू? खरेदीला जाण्यापूर्वी सगळ्या ऑफर्सचं सिक्रेट बघाच

Saisimran Ghashi
दिवाळीनंतर डीमार्टमध्ये स्पेशल सेल सुरू झाली असून घरगुती व किराणा वस्तूंवर मोठी सूट मिळते
तांदूळ, मैदा, साखर व तेलावर २०% पर्यंत सूट मिळते.
दूधजन्य उत्पादनांवर १५% तर चहा-पावडरवर १०% पर्यंत बचत उपलब्ध आहे
साबण, डिटर्जंट व फ्लोअर क्लिनरवर ३०% ते ५०% सूट
शेविंग क्रिम, डिओडरंट, लोशन व सॅनिटरी पॅड्सवर २०% पर्यंत सूट मिळते.
बेबी डायपर-फूडवर १०%, पेडिग्री-व्हिस्कास पेट फूडवर किमान १५% सूट आहे.प्रायव्हेट लेबल कॅशबॅकडीमार्ट प्रायव्हेट लेबलवर अतिरिक्त कॅशबॅक; जास्तीतजास्त ५०० रुपये मिळतील.
गरम मसाला, मिरची पावडर, सूर्यफूल तेलावर २०%; इस्त्री, पंखा, लाइट्सवर १५-२५% सूट.
डीमार्ट प्रायव्हेट लेबलवर अतिरिक्त कॅशबॅक; जास्तीतजास्त ५०० रुपये मिळतील.
डीमार्ट रेडी अॅप/वेबवर पिनकोड टाकून फ्री डिलिव्हरी व ७ दिवस रिटर्न मिळते.
ही सेल ३१ ऑक्टोबरपर्यंत; dmartindia.com/offers वर एका क्लिकने सर्व डील्स पहा.
