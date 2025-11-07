पहिली चपाती कुठे आणि कशी बनली? हा इतिहास तुम्ही वाचलात का?

Mansi Khambe
भारत आणि इतर अनेक देशांमध्ये बहुतेक प्रदेशांमध्ये दिवसा आणि रात्री एक सामान्य अन्न म्हणजे चपाती.
पण तुम्हाला माहिती आहे का ही चपाती कुठून आली? ती प्रथम कोणी बनवली? चला रोटीची कहाणी जाणून घेऊया. त्याचा इतिहास किती जुना आहे?
चपातीचा इतिहास शतकानुशतके जुना आहे. त्याची कहाणी इजिप्तमध्ये सुरू होते. अलिकडेच, इजिप्तमध्ये जगातील सर्वात मोठे संग्रहालय उघडण्यात आले.
प्राचीन इजिप्शियन लोक चपाती बनवणारे पहिले लोक होते. त्यांनीच जगाला ते कसे बनवायचे हे शिकवले. या चपाती आता जगाच्या वेगवेगळ्या भागात विविध स्वरूपात उपलब्ध आहेत.
जगाच्या अनेक भागात चपाती हा आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. केवळ चपातीच नाही तर, प्राचीन इजिप्शियन लोक मधमाश्यांपासून मध काढणारे आणि मधाचे पोळे आणि केक बनवणारे पहिले लोक होते.
जे आजही बनवले जातात. प्राचीन इजिप्शियन लोक मसूरच्या सूपसाठी प्रसिद्ध असलेले पहिले लोक होते. जे पिरॅमिडच्या बांधकामादरम्यान कामगारांना प्रथिने पुरवण्यासाठी दिले जात असे.
प्राचीन इजिप्शियन लोकांच्या आहारात भाज्या आणि मासे होते. जे त्यांच्या आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. प्राचीन इजिप्शियन लोक तारो आणि लेट्यूस सारख्या पालेभाज्या देखील खात असत.
प्राचीन इजिप्शियन लोक सफरचंद आणि द्राक्षे सारखी पिके घेण्यास शिकले. द्राक्षे वाळवून मनुका बनवल्या जात असत. अनेक आधुनिक इजिप्शियन पदार्थांची मुळे फारोच्या काळात आहे. ज्यात भेंडीचा समावेश आहे.
प्राचीन इजिप्शियन लोक देखील तेल काढत असत. ते एरंडेल तेल आणि ऑलिव्ह तेल काढत असत आणि ते स्वयंपाक आणि औषधी उद्देशाने वापरत असत.
चपाती किंवा रोटी ही हजारो वर्षांपासून भारताच्या दैनंदिन आहाराचा एक भाग आहे आणि सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.
