पहिली चपाती कुठे आणि कशी बनली? हा इतिहास तुम्ही वाचलात का?

Mansi Khambe

चपाती

भारत आणि इतर अनेक देशांमध्ये बहुतेक प्रदेशांमध्ये दिवसा आणि रात्री एक सामान्य अन्न म्हणजे चपाती.

Chapati History

|

Esakal

कहाणी

पण तुम्हाला माहिती आहे का ही चपाती कुठून आली? ती प्रथम कोणी बनवली? चला रोटीची कहाणी जाणून घेऊया. त्याचा इतिहास किती जुना आहे?

Chapati History

|

Esakal

इतिहास

चपातीचा इतिहास शतकानुशतके जुना आहे. त्याची कहाणी इजिप्तमध्ये सुरू होते. अलिकडेच, इजिप्तमध्ये जगातील सर्वात मोठे संग्रहालय उघडण्यात आले.

Chapati History

|

ESakal

इजिप्शियन लोक

प्राचीन इजिप्शियन लोक चपाती बनवणारे पहिले लोक होते. त्यांनीच जगाला ते कसे बनवायचे हे शिकवले. या चपाती आता जगाच्या वेगवेगळ्या भागात विविध स्वरूपात उपलब्ध आहेत.

Chapati History

|

ESakal

आहाराचा एक भाग

जगाच्या अनेक भागात चपाती हा आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. केवळ चपातीच नाही तर, प्राचीन इजिप्शियन लोक मधमाश्यांपासून मध काढणारे आणि मधाचे पोळे आणि केक बनवणारे पहिले लोक होते.

Chapati History

|

ESakal

प्राचीन

जे आजही बनवले जातात. प्राचीन इजिप्शियन लोक मसूरच्या सूपसाठी प्रसिद्ध असलेले पहिले लोक होते. जे पिरॅमिडच्या बांधकामादरम्यान कामगारांना प्रथिने पुरवण्यासाठी दिले जात असे.

Chapati History

|

ESakal

भाज्या आणि मासे

प्राचीन इजिप्शियन लोकांच्या आहारात भाज्या आणि मासे होते. जे त्यांच्या आरोग्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत होते. प्राचीन इजिप्शियन लोक तारो आणि लेट्यूस सारख्या पालेभाज्या देखील खात असत.

Chapati History

|

ESakal

सफरचंद आणि द्राक्षे

प्राचीन इजिप्शियन लोक सफरचंद आणि द्राक्षे सारखी पिके घेण्यास शिकले. द्राक्षे वाळवून मनुका बनवल्या जात असत. अनेक आधुनिक इजिप्शियन पदार्थांची मुळे फारोच्या काळात आहे. ज्यात भेंडीचा समावेश आहे.

Chapati History

|

ESakal

एरंडेल तेल

प्राचीन इजिप्शियन लोक देखील तेल काढत असत. ते एरंडेल तेल आणि ऑलिव्ह तेल काढत असत आणि ते स्वयंपाक आणि औषधी उद्देशाने वापरत असत.

Chapati History

|

ESakal

महत्त्वाची

चपाती किंवा रोटी ही हजारो वर्षांपासून भारताच्या दैनंदिन आहाराचा एक भाग आहे आणि सांस्कृतिक, धार्मिक आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे.

Chapati History

|

ESakal

तुम्ही जांभळ्या रंगाची पाणीपुरी चाखली आहे का? मुंबईतील 'या' ठिकाणी मिळते...

Purple Panipuri

|

ESakal

येथे क्लिक करा