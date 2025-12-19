दुसऱ्याची बायको पळवून थाटामाटात लग्न! ऐकून धक्का बसेल अशी अजब परंपरा

Aarti Badade

परंपरा

जगात लग्नाच्या अनेक अजब आणि अनोख्या परंपरा पाळल्या जातात.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

'वोदाब्बे'

पश्चिम आफ्रिकेतील 'वोदाब्बे' (Wodaabe) जमातीची लग्नाची प्रथा नक्की काय आहे जाणून घ्या.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

कुटुंब

येथे पहिले लग्न कुटुंब ठरवते, मात्र दुसऱ्या लग्नासाठी चक्क पत्नी पळवण्याची अजब मुभा असते.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

'गेरेवोल

'गेरेवोल' नावाच्या उत्सवात पुरुष रंगीबेरंगी मेकअप करून महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

पुरुष

या उत्सवात एखादा पुरुष दुसऱ्याच्या पत्नीला आकर्षित करण्यात यशस्वी झाला तर त्यांचे थाटात लग्न लागते.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

विरोध नसतो

विशेष म्हणजे अशा लग्नाला या समाजात कोणताही विरोध न करता मोठ्या उत्साहात स्वीकारले जाते.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

महिलांच्या आवडीचा सन्मान

बाहेरच्या जगाला हे अजब वाटले तरी, ही जमात या परंपरेतून महिलांच्या आवडीचा सन्मान करते.

Wodaabe Tradition

|

Sakal

सोने घेताना या 8 गोष्टी लक्षात ठेवा; पैशांची होणार नाही लूट!

Gold Buying Guide

|

Sakal

येथे क्लिक करा