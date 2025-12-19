दुसऱ्याची बायको पळवून थाटामाटात लग्न! ऐकून धक्का बसेल अशी अजब परंपरा

Aarti Badade
जगात लग्नाच्या अनेक अजब आणि अनोख्या परंपरा पाळल्या जातात.
पश्चिम आफ्रिकेतील 'वोदाब्बे' (Wodaabe) जमातीची लग्नाची प्रथा नक्की काय आहे जाणून घ्या.
येथे पहिले लग्न कुटुंब ठरवते, मात्र दुसऱ्या लग्नासाठी चक्क पत्नी पळवण्याची अजब मुभा असते.
'गेरेवोल' नावाच्या उत्सवात पुरुष रंगीबेरंगी मेकअप करून महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करतात.
या उत्सवात एखादा पुरुष दुसऱ्याच्या पत्नीला आकर्षित करण्यात यशस्वी झाला तर त्यांचे थाटात लग्न लागते.
विशेष म्हणजे अशा लग्नाला या समाजात कोणताही विरोध न करता मोठ्या उत्साहात स्वीकारले जाते.
बाहेरच्या जगाला हे अजब वाटले तरी, ही जमात या परंपरेतून महिलांच्या आवडीचा सन्मान करते.
