फरशी पुसण्याची सुरुवात कधी आणि कशी झाली? जाणून घ्या शोधाची अनोखी कहाणी...

Mansi Khambe
आज फरशी पुसणे हे एक सामान्य घरगुती काम आहे. यामुळे, फार कमी लोक त्याच्या उगमाबद्दल किंवा आधुनिक मॉपचा शोध कोणी लावला याबद्दल विचार करतात.
Floor Mopping History
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जरी लोक प्राचीन संस्कृतींपासून फरशी स्वच्छ करत असले तरी, आज घरांमध्ये वापरला जाणारा मॉप हा शतकानुशतकांच्या नवनवीन शोधांचा परिणाम आहे.
Floor Mopping History
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आधुनिक साफसफाईच्या साधनांच्या आगमनाच्या खूप आधी, प्राचीन इजिप्त आणि ग्रीसमधील लोक लाकडी काठ्यांना कापड, पाने किंवा फांद्यांचे गठ्ठे बांधून फरशी स्वच्छ करत असत.
Floor Mopping History
ESakal
बहुतेक घरांमध्ये, लोक गुडघे टेकून हाताने फरशी घासत असत. 'मॉप' हा शब्द १५ व्या शतकातील असून, तेव्हा त्याला 'मॅपे' म्हटले जात असे.
Floor Mopping History
ESakal
या लॅटिन शब्दाचा मूळ अर्थ पृष्ठभाग पुसण्यासाठी वापरला जाणारा एक लहान कापड किंवा रुमाल असा होता. १८९३ मध्ये, आफ्रिकन अमेरिकन संशोधक थॉमस डब्ल्यू.
Floor Mopping History
ESakal
स्टीवर्ट यांनी काढता येण्याजोगा दांडा आणि पाणी पिळण्याची यंत्रणा असलेल्या एका सुती फरशी पुसण्याच्या मॉपचे पेटंट घेतले. यामुळे कापडाला स्पर्श न करताच मॉपचे घाणेरडे डोके बदलणे. पाणी काढून टाकणे खूप सोपे झाले.
Floor Mopping History
ESakal
स्पॅनिश अभियंता मॅन्युएल जॅलॉन यांनी १९५६ मध्ये, एका खास बादली आणि पिळण्याच्या यंत्रासह वापरल्या जाणाऱ्या उभ्या मॉपची ओळख करून देऊन फरशी स्वच्छ करण्याच्या पद्धतीत क्रांती घडवून आणली.
Floor Mopping History
ESakal
त्यांच्या या शोधाने फरशी घासण्यासाठी गुडघे टेकण्याची गरज नाहीशी केली. १९९० मध्ये, अमेरिकन संशोधक जोई मांगाओ यांनी 'मिरॅकल मॉप' सादर केला.
Floor Mopping History
ESakal
त्यात पिळण्याच्या हँडलची एक अशी यंत्रणा होती, ज्यामुळे वापरकर्त्यांना हातांचा वापर न करता पाणी पिळून काढता येत असे.
Floor Mopping History
ESakal
आधुनिक फरशी पुसण्याचे साधन (मॉप) हे एका व्यक्तीचा शोध नाही. ते अनेक लोकांच्या एकत्रित योगदानाचा परिणाम आहे.
Floor Mopping History
ESakal
mehndi history
ESakal