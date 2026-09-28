फुलांची-पानांची नक्षी असलेला हा चमचा कुठून आला?

Mansi Khambe
भारतात अनेकांच्या घरांत फुलांची आणि पानांची नक्षी असलेला स्टीलचा चमचा नक्कीच आढळून येईल.
Floral & leaf design spoon
ESakal
आता प्रश्न असा आहे की, हा एकसारखा फुलांची आणि पानांची नक्षी असलेला चमचा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचला, तो कुठून आला?
Floral & leaf design spoon
ESakal
सोशल मीडियावर या चमच्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. काही मीम्सप्रमाणेच, हा चमचाही व्हायरल झाला आहे आणि लोकांनी तर त्याला राष्ट्रीय चमच्याचा दर्जाही दिला आहे.
Floral & leaf design spoon
ESakal
अनेक लोकांचा दावा आहे की हा चमचा कोणत्यातरी वस्तूंसोबत मोफत भेट म्हणून मिळायचा. काही वर्षांपूर्वी, अगरबत्ती, चहा इत्यादींसोबत विविध भांडी मोफत देण्याचा ट्रेंड होता.
Floral & leaf design spoon
ESakal
रेडिटवरील काही वापरकर्त्यांनी दावा केला आहे की हे डिझाइन मूळचे भारतातील नाही. ते म्हणतात की आयर्लंड आणि पोलंडमध्येही असेच डिझाइन होते.
Floral & leaf design spoon
ESakal
वापरकर्त्यांनी असे सुचवले की, चमचे मुळात त्यांना राजेशाही रूप देण्यासाठी खास तयार केले गेले होते आणि नंतर ही रचना लोकप्रिय झाली.
Floral & leaf design spoon
ESakal
Lemon & Lime Difference
ESakal