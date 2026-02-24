'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' शब्द कुठून आणि कसा आला? एआय हे नाव कोणी आणि कधी सुचवले? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द पहिल्यांदा १९५६ मध्ये वापरण्यात आला. तो अमेरिकन संगणक शास्त्रज्ञ जॉन मॅकार्थी यांनी सुचवला होता.
AI History
ESakal
त्यावेळी ते एक तरुण संशोधक होते जे मशीनना मानवांसारखे विचार करण्याची क्षमता देण्यावर काम करत होते. १९५६ मध्ये अमेरिकेतील डार्टमाउथ कॉलेजमध्ये एक उन्हाळी संशोधन परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
AI History
ESakal
नंतर डार्टमाउथ कॉन्फरन्स म्हणून ओळखली जाऊ लागली. या परिषदेच्या प्रस्ताव पत्रात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द प्रथम औपचारिकपणे वापरण्यात आला.
AI History
ESakal
जॉन मॅकार्थी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा असा विश्वास होता की जर यंत्रे शिकू शकतील, तर्क करू शकतील आणि समस्या सोडवू शकतील, तर ती कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा एक प्रकार आहे.
AI History
ESakal
म्हणून, त्यांनी आर्टिफिशियल हा शब्द तयार केला, ज्याचा अर्थ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिमत्ता असा होतो. त्या वेळी संगणक अजूनही बाल्यावस्थेत होते. परंतु शास्त्रज्ञांना स्वप्न पडले की एके दिवशी यंत्रे बुद्धिबळ खेळतील.
AI History
ESakal
भाषा समजतील आणि स्वतःचे निर्णय घेतील. ही कल्पना त्यावेळी खूपच धाडसी मानली जात होती. मार्विन मिन्स्की, क्लॉड शॅनन आणि अॅलन नेवेल सारख्या शास्त्रज्ञांसह अनेक प्रमुख व्यक्ती डार्टमाउथ परिषदेत उपस्थित होत्या.
AI History
ESakal
त्यांनी एकत्रितपणे एआय संशोधनाचा पाया घातला. तथापि, त्यावेळी त्यांना कल्पना नव्हती की हा शब्द येणाऱ्या दशकांमध्ये जागतिक स्तरावर तंत्रज्ञानाचे रूपांतर करेल.
AI History
ESakal
१९५६ नंतर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हा शब्द हळूहळू वैज्ञानिक समुदायात लोकप्रिय झाला. सुरुवातीच्या काळात, संशोधन मर्यादित होते. परंतु १९८० च्या दशकात संगणकीय शक्ती वाढल्याने, एआयवरील कामाला वेग आला.
AI History
ESakal
आज, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रोबोटिक्स आणि नॅचरल लँग्वेज प्रोसेसिंग अशा अनेक क्षेत्रात एआयचा वापर केला जातो, परंतु त्याची सुरुवात फक्त एका शब्दाने आणि एका कल्पनेने झाली.
AI History
ESakal
आज, आरोग्यसेवेतील रोग शोधण्यापासून ते बँकिंगमधील फसवणूक शोधण्यापर्यंत सर्वत्र एआयचा वापर केला जातो. चॅटबॉट्स, व्हॉइस असिस्टंट आणि सेल्फ-ड्रायव्हिंग कार हे सर्व या तंत्रज्ञानाचा भाग आहेत.
AI History
ESakal
आज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वत्र आहे, मोबाईल फोनपासून ते वैद्यकीय उपकरणांपर्यंत, कारपासून ते न्यायालयांपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत काम करते.
AI History
ESakal
Hole in stool
ESakal