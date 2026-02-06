Wife हा शब्द नेमका कुठून आला? अर्थ आणि फुलफॉर्म तुम्हाला माहिती आहे का? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
बऱ्याचदा आपण आपल्या दैनंदिन संभाषणात असे शब्द वापरतो ज्यांचा अर्थ आपल्याला माहितही नसतो. असाच एक शब्द म्हणजे WIFE. हा शब्द सामान्यतः पत्नीसाठी वापरला जातो.
परंतु तुम्हाला कदाचित त्याचा अर्थ काय आहे? तो कुठून आला आहे किंवा त्याचे पूर्ण रूप काय आहे हे माहित नसेल. हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
"वाईफ" या शब्दाचा इतिहास खूप प्राचीन आहे. तो जर्मनिक भाषेतून आला आहे. जर्मनीमध्ये, wīfa हा शब्द होता. जो जुन्या इंग्रजीत "wif" साठी वापरला जात असे.
त्याचा अर्थ "कोणतीही स्त्री" असा होता. प्राचीन काळात हा शब्द कोणत्याही स्त्रीसाठी वापरला जात असे. म्हणजेच त्याचा लग्नाशी काहीही संबंध नव्हता.
आजही, जर्मनीमध्ये एक शब्द आहे, "Weib", ज्याचा अर्थ "स्त्री" असा होतो. इंग्लंड आणि इतरत्र, ११०० ते १४०० च्या दरम्यान चर्चचा प्रभाव वाढला.
यासह, विवाह हा एक पारंपारिक आणि पवित्र विधी मानला जाऊ लागला. परिणामी, अविवाहित महिलांसाठी कन्या, कन्या किंवा मुलगी आणि विवाहित महिलांसाठी पत्नी असे शब्द वापरले जाऊ लागले.
१५०० च्या सुमारास, "वाईफ" हा शब्द केवळ एखाद्याच्या कायदेशीर आणि सामाजिक पत्नीसाठी वापरला जाऊ लागला. "वाईफ" या शब्दासाठी कोणताही अधिकृत फुल फॉर्म नाही.
परंतू सोशल मीडिया किंवा गुगलवर काही फुलफॉर्म सापडतात. WIFE- Wonderful Intelligent Female Entity किंवा WIFE- Without Information Fight Everytime.
म्हणून जर कोणी तुम्हाला "वाईफ" या शब्दाचा अर्थ विचारला तर तुम्ही त्यांना लगेच उत्तर देऊ शकता. "वाईफ" हा शब्द आपण नेहमीच वापरत असलेल्या इतर सामान्य इंग्रजी शब्दांसारखाच आहे.
