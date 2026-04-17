फॉरेनची पाटलीन चित्रपटातली मुख्य हिरोईन जेनिफर आता कुठे आहे अन् काय करते?

2008 मध्ये प्रदर्शित झालेला भन्नाट मराठी चित्रपट फॉरेनची पाटलीन.
या चित्रपटाने चाहत्यांना तेव्हाही वेड लावल होत आणि तब्बल 18 वर्षानंतरही तितकीच क्रेज आहे
या चित्रपटात एक अमेरिकन तरुणी जेनीफर, महाराष्ट्राच्या राम नावाच्या मुलाच्या प्रेमात पडते आणि लग्न करून त्याच्या गावी येते
पाश्चात्य संस्कृती आणि महाराष्ट्रीयन सासूचा बाणा या पार्श्वभूमीवर हा चित्रपट फिरतो
पण आता एक प्रश्न पडतो की या चित्रपटाच्या 18 वर्षानंतर मुख्य अभिनेत्री जेनीफर आता कुठे आहे आणि काय करते
या अभिनेत्रीचे खरे नाव आहे बिलियाना रॅडोणीक. 2007 ते 2008 या दरम्यान ती भारतात अभ्यासाच्या एका प्रोजेक्टसाठी आली होती
तेव्हा फॉरेनची पाटलीन चित्रपटाची तयारी सुरू होती. डायरेक्टर प्रदीप यांना परदेशी मुलीचा रोल करणारी एक अभिनेत्री हवी होती
अनेक ऑडिशननंतरही अभिनेत्री मिळाली नाही मग कुणीतर डायरेक्टरना बिलियनाचे नाव सुचवले
बिलियना मुळात अभिनय क्षेत्रातली नव्हती पण तिने हौस म्हणून ऑडिशन दिले आणि तिची निवड झाली.
मग काय चित्रपटाची पुढची स्टोरी आपल्याला माहितीच आहे. आता ही जेनी सध्या काय करते पाहूया
बिलियाना भारतात योग शिकत असताना तिची ओळख मोहनजी या गुरूंच्यासोबत झाली. त्यांचे विचार सारखेच होते. पुढे जाऊन त्यांनी लग्न केले
त्यानंतर बिलियाना देवी मोहन या नावाने ओळखल्या जाऊ लागल्या. दोघांनी मिळून जगभरात हजारो समाजोपयोगी उपक्रम राबवले.
आज ते दोघे मिळून योग, ध्यान, सेवा यामार्फत लाखो लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडत आहेत. देवी मोहन (बिलियाना) या आता जागतिक आध्यात्मिक राजदूत म्हणून काम करते
बिलियाना हिचे काम फक्त भारतापूरते मर्यादित नाहीये तर ती योग, ध्यान आणि स्त्री सक्षमीकरण यावर कार्यशाळा, व्याखाने आणि सेवाभावी उपक्रम राबवते
फॉरेनची पाटलीन मधली जेनीफर आज फक्त साडी नेसून गावात मिसळणारी सून राहिली नसून एक आध्यात्मिक मातृशक्ति बनली आहे जी हजारो लोकांच्या जीवनात प्रेम आणि शांती निर्माण करत आहे
