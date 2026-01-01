'या' ठिकाणी आहे नाना पाटेकरांचं टुमदार फार्महाउस, तब्बल २७ एकराची जागा अन्

Payal Naik
आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारे लोकप्रिय अभिनेते नाना पाटेकर यांना काही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही.
आज १ जानेवारी २०२६ रोजी नाना पाटेकर यांचा वाढदिवस आहे. नाना आज त्यांचा ७५वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.
त्यांनी मराठीपेक्षा बॉलिवूडमध्ये आपलं नाणं खणखणीत वाजवलं.
मात्र नाना मुंबईत किंवा पुण्यासारख्या शहरात राहत नाहीत.
नाना पाटेकर यांचं स्वतःचं फार्महाउस आहे. हे फार्महाउस कुठे आहे माहितीये?
नाना यांचं पुण्यातील सिंहगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या डोणजे गावात हिरव्यागार निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं फार्महाउस आहे.
तिथे त्यांची तब्बल २७ एकर जागा आहे. ते तिथे शेती करतात.
नानांनी तिथे गाई- म्हशी पाळल्या आहेत.
नानांच्या कामाबद्दल सांगायचं तर ते शेवटचे 'हाऊसफूल' मध्ये दिसले होते.
