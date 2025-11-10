भारतात कुठं आहे 'परींचा' महल, मुघल बादशहाने केली होती निर्मिती...

Shubham Banubakode
मुघल बादशहांनी त्याच्या कारकिर्दीत ऐतिहासिक वास्तूंची निर्मिती केली.
यापैकीच एक म्हणजे जम्मू काश्मीरमधील परीमहल आहे.
हा महल जम्मू काश्मीरच्या डल लेक परिसरात पश्चिम भागात आहे. त्याचं एक ऐतिहासिक महत्त्वं आहे.
या परिमहलाची निर्मिती मुघल बादशहा शहाजहाचा मुलगा दाराशिकोहने केली होती.
दाहाशिकोहने १६५० मध्ये सुफी शिक्षिका आणि अध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह यांच्यासाठी हा महल बांधला होता.
खगोलीय वेधशाळा आणि आध्यात्मिक केंद्र तयार करणं हा या मागचा उद्देश होता.
याच कारणामुळे एका उंच टेकडीवर याची निर्मिती करण्यात आली होती.
आजही हा परीमहल पर्यटकांना आकर्षित करतो. दरवर्षी लाखो पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात.
