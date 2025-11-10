भारतात कुठं आहे 'परींचा' महल, मुघल बादशहाने केली होती निर्मिती...

Shubham Banubakode

वास्तूंची निर्मिती

मुघल बादशहांनी त्याच्या कारकिर्दीत ऐतिहासिक वास्तूंची निर्मिती केली.

Pari Mahal Jammu Kashmir

परीमहल

यापैकीच एक म्हणजे जम्मू काश्मीरमधील परीमहल आहे.

Pari Mahal Jammu Kashmir

ऐतिहासिक महत्त्वं

हा महल जम्मू काश्मीरच्या डल लेक परिसरात पश्चिम भागात आहे. त्याचं एक ऐतिहासिक महत्त्वं आहे.

Pari Mahal Jammu Kashmir

कुणी केली निर्मिती

या परिमहलाची निर्मिती मुघल बादशहा शहाजहाचा मुलगा दाराशिकोहने केली होती.

Pari Mahal Jammu Kashmir

कुणासाठी बांधला होता महल

दाहाशिकोहने १६५० मध्ये सुफी शिक्षिका आणि अध्यात्मिक गुरु मुल्ला शाह यांच्यासाठी हा महल बांधला होता.

Pari Mahal Jammu Kashmir

का बांधला महल

खगोलीय वेधशाळा आणि आध्यात्मिक केंद्र तयार करणं हा या मागचा उद्देश होता.

Pari Mahal Jammu Kashmir

उंच टेकडीवर निर्मिती

याच कारणामुळे एका उंच टेकडीवर याची निर्मिती करण्यात आली होती.

Pari Mahal Jammu Kashmir

पर्यटकांचं आकर्षण

आजही हा परीमहल पर्यटकांना आकर्षित करतो. दरवर्षी लाखो पर्यटक या ठिकाणी भेट देतात.

Pari Mahal Jammu Kashmir

