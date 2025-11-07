रघुजी भोसलेंच्या मृत्यूनंतर 'या' किल्ल्यावर ठेवण्यात आला होता राजेशाही खजिना...

Shubham Banubakode

सीताबर्डी किल्ला

नागपूरमध्ये असलेल्या सीताबर्डी किल्ला हा अनेक ऐतिहासिक घटनांचा साक्षीदार राहिला आहे. सीताबर्डी शब्दाचा अर्थ 'सितेची टेकडी' असा होतो.

संरक्षणाठी वापर

सीताबर्डी किल्ल्याचे बांधकाम १८१७ साली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीने नागपूरच्या संरक्षणासाठी केले होतं.

इंग्रज-मराठा युद्ध

या किल्ल्याने तिसरं इंग्रज-मराठा युद्ध बघितलं. २६ नोव्हेंबर १८१७ रोजी अप्पा साहेब भोसले व ब्रिटिश यांच्यात सीताबर्डी येथे लढाई झाली होती.

किल्ल्याचे बांधकाम

किल्ल्याचे बांधकाम काळ्या बेसाल्ट (दगड) वापरून झाले असून त्यात भक्कम भिंती व चार गोलाकार बुरुज आहेत.

वर्षातून तीनचा पर्यटन

हा किल्ला वर्षातून फक्त तिनदा म्हणजेच २६ जानेवारी, १५ ऑगस्ट आणि १ मे रोजी नागरिकांसाठी खुला केला जातो.

ऐतिहासिक घटना

हा किल्ल्याने ब्रिटिश मराठा युद्ध, साठवलेले शस्त्रास्त्र, राजेशाही खजिना, महात्मा गांधींची भेट, अशा अनेक ऐतिहासिक घटना बघितल्या आहेत.

महात्मा गांधींशी संबंध

या किल्ल्याचा आराखडा मद्रास पायोनियर डिव्हिजनने तयार केला होता. महात्मा गांधींना १९२३ मध्ये काही काळ येथे ठेवण्यात आले होते.

 राजेशाही खजिना

याशिवाय १८५३ मध्ये रघुजी भोसले-३ यांच्या मृत्यूनंतर, राजेशाही खजिना किल्ल्यात ठेवण्यात आला होता.

लष्करी छावणी

सीताबर्डी किल्ला आधुनिक नागपुरातील लष्करी छावणी म्हणून ओळखला जातो. आताही येथे भारतीय लष्कर तैनात आहे.

इतिहासाचा साक्षीदार

हा किल्ला आजही नागपूरच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाचा अभिमान आहे व प्रादेशिक इतिहासाचा महत्त्वाचा साक्षीदार आहे.

