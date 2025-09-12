जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा सध्या कुठे आहे?

Aarti Badade
कोहिनूर हा जगातील सर्वात मौल्यवान व प्रसिद्ध हिरा मानला जातो.
याचे सौंदर्य आणि प्राचीन इतिहास त्याला अधिक खास बनवतो.
भारतात अनेकदा कोहिनूर परत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कोहिनूरची उत्पत्ती सध्याच्या आंध्र प्रदेशात झाली असल्याचे मानले जाते.
१२व्या ते १४व्या शतकात काकतीय राजवंशाच्या कारकिर्दीत याचा शोध लागला.
कोहिनूर हिऱ्यावर भारतासोबत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण यांचाही दावा आहे.
कोहिनूर हिरा सध्या लंडन टॉवर येथे ठेवला आहे आणि तो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स संग्रहाचा भाग आहे.
