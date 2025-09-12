जगप्रसिद्ध कोहिनूर हिरा सध्या कुठे आहे?

Aarti Badade

कोहिनूर हिरा सध्या कुठे ठेवला आहे ?

कोहिनूर हा जगातील सर्वात मौल्यवान व प्रसिद्ध हिरा मानला जातो.

Kohinoor Diamond

|

sakal

कोहिनूरचे आकर्षण

याचे सौंदर्य आणि प्राचीन इतिहास त्याला अधिक खास बनवतो.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

भारताची मागणी

भारतात अनेकदा कोहिनूर परत करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

उत्पत्ती स्थळ

कोहिनूरची उत्पत्ती सध्याच्या आंध्र प्रदेशात झाली असल्याचे मानले जाते.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

इतिहास

१२व्या ते १४व्या शतकात काकतीय राजवंशाच्या कारकिर्दीत याचा शोध लागला.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

वादग्रस्त वारसा

कोहिनूर हिऱ्यावर भारतासोबत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि इराण यांचाही दावा आहे.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

सध्याचे ठिकाण

कोहिनूर हिरा सध्या लंडन टॉवर येथे ठेवला आहे आणि तो ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स संग्रहाचा भाग आहे.

Kohinoor Diamond

|

Sakal

कोणत्या देशातील लोक पितात सर्वाधिक दारू? भारत क्रमांक १ वर आहे का?

Which country drinks the most alcohol Find India’s rank here

|

Sakal

येथे क्लिक करा