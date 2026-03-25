भारतीय रेल्वेच्या ट्रेनमध्ये पाण्याचा साठा कुठे असतो? 'हे' गुपीत कमी लोकांना माहित आहे...

Vrushal Karmarkar
आजही भारतात मोठ्या संख्येने लोक प्रवासासाठी रेल्वेला प्राधान्य देतात. अनेकांना रेल्वे प्रवास अधिक सुरक्षित वाटतो. तर अनेक प्रवाशांसाठी हा सर्वात किफायतशीर पर्यायही आहे.
Indian Railways water storage system
ESakal
कारण यामुळे कमी खर्चात लांबचा प्रवास करता येतो. तुम्ही कदाचित अनेकदा ट्रेनने प्रवास करत असाल, पण असे असूनही, त्याबद्दल अशा अनेक रंजक गोष्टी आहेत ज्या लोकांना माहीत नसतात.
आपण दररोज अशा अनेक गोष्टी पाहतो ज्याकडे आपण दुर्लक्ष करतो, जरी त्यामागे विशिष्ट कारणे असली तरी. आज आम्ही तुम्हाला अशीच एक रंजक माहिती सांगणार आहोत.
रेल्वे प्रवासादरम्यान प्रवासी अनेकदा पाण्याचा वापर करतात, मग ते स्वच्छतागृहात असो किंवा जेवणानंतर हात धुण्यासाठी असो.
पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की हे पाणी कुठे साठवले जाते? नसेल तर, आम्ही तुम्हाला त्याबद्दल सांगणार आहोत.
ट्रेनच्या प्रत्येक डब्याखाली मोठ्या स्टीलच्या टाक्या बसवलेल्या असतात, ज्यात पाणी साठवले जाते. यांना अंडरकॅरेज वॉटर टँक्स म्हणतात. या टाक्यांची क्षमता साधारणपणे ४०० ते ५०० लिटर असते.
प्रत्येक डब्यात स्वतंत्र टाक्या असल्यामुळे प्रवाशांना पाण्याची कमतरता भासत नाही. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, प्रवासादरम्यान पाणी संपल्यास काय होते?
अशा परिस्थितीत, एका जलद पाणीपुरवठा प्रणालीद्वारे ट्रेनमधील टाक्या पुन्हा भरल्या जातात. ही सुविधा सहसा प्रमुख रेल्वे स्थानकांवर उपलब्ध असते.
रुळांच्या मध्ये असलेली पाईपसारखी रचना तुमच्या लक्षात आली असेल; हीच ती प्रणाली आहे जी पाण्याच्या टाक्या लवकर भरते.का
