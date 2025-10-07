जगातील सर्वात मोठा चित्रपट सेट कुठे बांधण्यात आला?

Mansi Khambe

मोरोक्को

मोरोक्को हे सामान्यतः पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखले जाते. परंतु मनोरंजक म्हणजे, जर तुम्हाला चित्रपटांमध्ये रस असेल तर तुम्हाला आणखी एक वैशिष्ट्य आवडेल. त्याचा सर्वात मोठा चित्रपट सेट.

largest movie set

|

ESakal

सर्वात मोठा चित्रपट सेट

मोरोक्कोमध्ये सर्वात मोठा चित्रपट सेट आहे. ज्याला अॅटलस फिल्म स्टुडिओ म्हणून ओळखले जाते. गेम ऑफ थ्रोन्स, द ममी, ग्लॅडिएटर, अलेक्झांडर आणि किंग ऑफ हेवन यासह डझनभर प्रसिद्ध चित्रपट आणि टीव्ही शोचे चित्रीकरण येथे झाले आहे.

largest movie set

|

ESakal

३,२२,००० चौरस फूट

अ‍ॅटलास फिल्म स्टुडिओज ३,२२,००० चौरस फूट क्षेत्रफळावर पसरलेले आहे. ते हॉलिवूडच्या युनिव्हर्सल स्टुडिओजपेक्षाही मोठे आहे, म्हणूनच त्याला आफ्रिकेचे हॉलिवूड म्हणून ओळखले जाते.

largest movie set

|

ESakal

प्राचीन शहरे

ते इतके मोठे आहे की त्यात प्राचीन शहरे, वाळवंटातील साम्राज्ये आणि ऐतिहासिक संस्कृतींचे संपूर्ण सेट असू शकतात. वाळवंट एक चित्तथरारक पार्श्वभूमी म्हणून काम करते.

largest movie set

|

ESakal

युद्ध दृश्ये

पर्वत, दऱ्या आणि प्राचीन किल्ल्यांच्या सान्निध्यामुळे बाहेर शूटिंग करणे सोपे होते. यामध्ये आधुनिक स्टुडिओ हॉल, हिरवे पडदे आणि ध्वनी स्टेज तसेच मोठ्या प्रमाणात युद्ध दृश्ये आणि अॅक्शन सीक्वेन्स शूट करण्यासाठी खुले क्षेत्र आहेत.

largest movie set

|

ESakal

चित्रीकरण

मोरोक्कोमध्ये चित्रपटांचे चित्रीकरण करणे हे नेहमीच चित्रपट निर्मात्यांसाठी फायदेशीर ठरले आहे. याची अनेक कारणे आहेत. पहिले, त्याचे स्थान. ते सहारा वाळवंटाजवळ आहे. पर्वत आणि ऐतिहासिक शहरांनी वेढलेले आहे.

largest movie set

|

ESakal

किल्ले

वाळूचे ढिगारे, प्राचीन किल्ले आणि मंदिरे पार्श्वभूमी म्हणून सहज उपलब्ध आहेत. स्टुडिओच्या पूर्व-निर्मित संरचना, जसे की इजिप्शियन पिरॅमिड, रोमन शहरे, अरब किल्ले आणि तिबेटी मठ, उत्पादकांसाठी एक उत्तम संपत्ती आहेत.

largest movie set

|

ESakal

सेट

उत्पादन कंपन्यांना सेट तयार करण्यासाठी जास्त वेळ खर्च करावा लागत नाही. त्यांना अशी विविधता मिळते जी त्यांना इतरत्र सहज सापडत नाही.

largest movie set

|

ESakal

महसूल

चित्रपटसृष्टीतून मिळणारा महसूल मोरोक्कन सरकारच्या तिजोरीत भरतो. सरकार चित्रपट उद्योगाच्या वाढीस आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी कर सवलती आणि विविध मदत पुरवते.

largest movie set

|

ESakal

बजेट-फ्रेंडली

मोरोक्कोचे स्थान केवळ सुंदरच नाही तर त्याच्या बजेट-फ्रेंडली स्थानाचे एक प्रमुख घटक देखील आहे. हॉलिवूड आणि युरोपच्या तुलनेत येथे चित्रीकरण करणे अधिक परवडणारे आहे.

largest movie set

|

ESakal

भूमिका

उद्योगामुळे, स्थानिक लोक चित्रपटांमध्ये लहान भूमिका बजावतात आणि तंत्रज्ञ म्हणून देखील काम करतात. स्टुडिओ हे केवळ उद्योगासाठीच नाही तर पर्यटकांसाठी देखील एक प्रमुख आकर्षण आहे.

largest movie set

|

ESakal

संग्रहालय

विशेष म्हणजे, चित्रपटाच्या चित्रीकरणानंतर तो सेट एका संग्रहालयासारखा ठेवला जातो, जिथे पर्यटक येऊन तो पाहू शकतात.

largest movie set

|

ESakal

रेल्वे स्थानकावर औषधांची दुकाने का नसतात?

Medical Store

|

ESakal

येथे क्लिक करा