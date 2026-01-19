दिवसाला २०० लिटर पाणी पिणाऱ्या 'या' प्राण्याबद्दल तुम्हाला माहितीये का?

सकाळ डिजिटल टीम
असा कोणता प्राणी आहे जो दिवसाला २०० लिटर पाणी पितो जाणून घ्या या प्राण्याचे वैशिष्टे
एक पूर्ण वाढ झालेला हत्ती एका दिवसात साधारणपणे १५० ते २०० लिटर पाणी पितो. उन्हाळ्यात हे प्रमाण वाढू शकते.
हत्तींना पाण्याचा वास घेण्याची अफाट क्षमता असते. ते जमिनीखालील पाण्याचा साठा किंवा कित्येक किलोमीटर लांब असलेले पाणी सहज शोधू शकतात.
हत्ती सोंडेने थेट पाणी पीत नाही. तो सोंडेत पाणी भरतो (एका वेळी सुमारे ८-१० लिटर) आणि मग ते पाणी आपल्या तोंडात सोडतो.
हत्तीच्या घशात एक छोटी पिशवी (Pharyngeal pouch) असते, जिथे तो आपत्कालीन परिस्थितीसाठी थोडे पाणी साठवून ठेवू शकतो.
हत्ती केवळ पाणीच जास्त पितो असे नाही, तर तो दिवसाला १५० ते २०० किलो चारा (गवत, पाने, फांद्या) खातो.
हत्ती केवळ पिण्यासाठीच नाही, तर शरीर थंड ठेवण्यासाठीही पाण्याचा वापर करतो. तो सोंडेने स्वतःच्या अंगावर पाणी उडवून फुवारा मारतो.
हत्ती हा अत्यंत बुद्धिमान आणि सामाजिक प्राणी आहे. त्यांच्याकडे स्मरणशक्ती खूप चांगली असते, ज्यामुळे त्यांना पाण्याचे जुने मार्ग वर्षानुवर्षे लक्षात राहतात.
हत्ती जंगलात पाण्यासाठी खड्डे खोदतात, ज्याचा फायदा इतर लहान प्राण्यांनाही होतो. म्हणूनच त्यांना 'जंगलाचे इंजिनिअर' म्हटले जाते.
