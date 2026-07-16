एका आठवड्यात HB (हिमोग्लोबिन) वाढण्यासाठी काय खावे?

Saisimran Ghashi

रक्तदान

आपण अनेकदा रक्तदान करण्याचा विचार करतो पण HB कमी असल्यास ते करता येत नाही

low hemoglobin signs

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HB कमी

आज आम्ही तुम्हाला एका आठवड्यात वाढवनारे पदार्थ सांगणार आहोत

hemoglobin increasing foods

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खजूर आणि काळे मनुके

रोज सकाळी भिजवलेले खजूर आणि काळे मणुके खाल्ल्याने शरीराला भरपूर लोह मिळते आणि रक्त झपाट्याने वाढते.

dates and raisins health benefits

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बीट आणि गाजराचा रस

बीट आणि गाजराचा ताजा रस प्यायल्याने लाल रक्तपेशी वेगाने वाढतात आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक ग्लो येतो.

beet and carrot juice health benefits 

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गूळ आणि चणे

गूळ आणि भाजलेले चणे एकत्र खाल्ल्याने शरीरातील लोहाची कमतरता एका आठवड्यात भरून निघण्यास मदत होते.

jaggery and Roasted Chickpeas health benefits

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हिरव्या पालेभाज्या

पालक आणि मेथीमध्ये फॉलिक ऍसिड आणि लोह भरपूर असते, जे नवीन रक्त तयार करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

green leafy vegetables health benefits

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डाळिंब

डाळिंबामध्ये लोह, कॅल्शियम आणि फायबर असते, ज्यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते आणि थकवा त्वरित दूर होतो.

pomegranate health benefits

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व्हिटॅमिन सी युक्त फळे

संत्री, लिंबू किंवा आवळा खाल्ल्याने आहारात असलेले लोह शरीर सहजपणे शोषून घेऊ शकते.

vitamin c fruits health benefits

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भोपळ्याच्या बिया

भोपळ्याच्या बियांमध्ये झिंक आणि लोह मोठ्या प्रमाणात असते, जे रक्ताची पातळी वाढवण्यास मदत करते.

Pumpkin seeds health benefits

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रोज शेंगदाणे खाल्ल्यास पोटावरची चरबी कमी होते का?

High Satiety Value

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