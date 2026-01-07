बिर्याणीची शोध कुणी, कसा आणि कधी लावला? जाणून घ्या इतिहास

Mansi Khambe
बिर्याणी ही फक्त एक डिश नाही. ती तांदूळ, मसाले आणि कथांचा एक थरांचा इतिहास आहे.
आज संपूर्ण भारतात असंख्य प्रादेशिक प्रकारांमध्ये आढळणारी बिर्याणी साम्राज्ये, स्थलांतर, व्यापार मार्ग आणि शाही स्वयंपाकघरांची छाप बाळगते.
जरी ती बहुतेकदा भारतीय मुख्य पदार्थ मानली जात असली तरी त्याची मुळे खूप पुढे पसरलेली आहेत. बिर्याणी हा शब्द पर्शियन शब्द बिरियन पासून आला आहे असे मानले जाते.
ज्याचा अर्थ स्वयंपाक करण्यापूर्वी तळलेला आहे. दुसरा पर्शियन शब्द बिरंज आहे. ज्याचा अर्थ भात आहे. या पदार्थाच्या सुरुवातीच्या आवृत्तींमध्ये तांदूळ तुपात तळले जात असे.
नंतर मांसासोबत मंद वाफेवर शिजवले जात असे. बहुतेक इतिहासकारांचे असे म्हणणे आहे की बिर्याणीची उत्क्रांती पर्शियन पुलावपासून झाली. जो मुघल सम्राटांनी भारतात आणला होता.
पर्शियन स्वयंपाकी भारतीय राजघराण्यातील स्वयंपाकघरात प्रवेश करत असताना, त्यांनी स्थानिक मसाले, औषधी वनस्पती आणि स्वयंपाकाच्या शैली वापरून या पदार्थाचे रूपांतर केले.
कालांतराने या मिश्रणामुळे बिर्याणी निर्माण झाली. मुघल साम्राज्यात ही डिश लोकप्रिय झाली. रॉयल शेफने दही, केशर, काजू आणि हळू-स्वयंपाकाच्या तंत्रांचा वापर करून बिर्याणीला आणखी परिष्कृत केले.
एक लोकप्रिय कथा बिर्याणीला शाहजहानची पत्नी मुमताज महलशी जोडते. कथेनुसार, एके दिवशी मुमताज महल एका लष्करी छावणीला भेट दिली आणि सैनिक कुपोषित आढळले.
तिने शाही स्वयंपाक्यांना मांस आणि भात वापरून पौष्टिक, ऊर्जा-समृद्ध पदार्थ तयार करण्यास सांगितले. काही लोक याला बिर्याणीचा उगम मानतात.
१३९८ मध्ये भारतावर आक्रमण करणाऱ्या तैमूरशी आणखी एक कथा जोडलेली आहे. असे म्हटले जाते की त्याच्या सैन्याने मंद वाफेवर मातीच्या भांड्यांमध्ये मांस आणि भात एकत्र शिजवले होते.
ऐन-ए-अकबरी हा एक मजबूत ऐतिहासिक दुवा आहे. १६ व्या शतकातील या दस्तऐवजात सम्राट अकबराच्या कारकिर्दीचे आणि संस्कृतीचे तपशीलवार वर्णन केले आहे.
त्यात शाही स्वयंपाकघरात दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या भाताच्या पदार्थांचा उल्लेख आहे, ज्यापैकी बरेच आजच्या बिर्याणीचे पूर्ववर्ती मानले जातात.
