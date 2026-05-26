हिरवी की जांभळी? कोणती कोबी आरोग्यासाठी ठरते 'अमृत'? तज्ज्ञांचा खुलासा!

Varsha Balhe

कोणती कोबी शरीरासाठी सर्वात फायदेशीर?

तज्ज्ञांच्या मते जांभळी कोबी आणि जांभळी फूलगोभी शरीरासाठी सर्वाधिक फायदेशीर मानली जाते.

Purple Cabbage vs Green Cabbage Which is best

४.५ पट जास्त अँटीऑक्सिडंट्स!

जांभळ्या कोबीमध्ये हिरव्या कोबीपेक्षा तब्बल ४.५ पट जास्त अँटीऑक्सिडंट्स असतात.

हृदयासाठी सुपरफूड

यातील Anthocyanin नावाचे घटक शरीरातील सूज कमी करून हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

डोळे आणि रक्तासाठी फायदेशीर

जांभळ्या कोबीमध्ये Vitamin A आणि Iron भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे डोळे व रक्तासाठी ती उत्तम ठरते.

हिरवी कोबीही कमी नाही!

हिरव्या कोबीमध्ये Vitamin K जास्त असते, जे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.

पोट साफ ठेवते

कोबीमध्ये फायबर भरपूर असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.

नारंगी फूलगोभीचेही खास फायदे

Orange Cauliflower मध्ये Beta-Carotene जास्त असते, जे त्वचा आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी उत्तम आहे.

निष्कर्ष काय?

जास्त पोषण आणि अँटीऑक्सिडंट्स हवे असतील तर जांभळी कोबी सर्वोत्तम पर्याय मानली जाते. मात्र हिरवी आणि जांभळी दोन्ही कोबी आलटून-पालटून खाणे शरीरासाठी अधिक फायदेशीर ठरते.

