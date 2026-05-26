हिरवी की जांभळी? कोणती कोबी आरोग्यासाठी ठरते 'अमृत'? तज्ज्ञांचा खुलासा!

तज्ज्ञांच्या मते जांभळी कोबी आणि जांभळी फूलगोभी शरीरासाठी सर्वाधिक फायदेशीर मानली जाते.
जांभळ्या कोबीमध्ये हिरव्या कोबीपेक्षा तब्बल ४.५ पट जास्त अँटीऑक्सिडंट्स असतात.
यातील Anthocyanin नावाचे घटक शरीरातील सूज कमी करून हृदय निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
जांभळ्या कोबीमध्ये Vitamin A आणि Iron भरपूर प्रमाणात असते, त्यामुळे डोळे व रक्तासाठी ती उत्तम ठरते.
हिरव्या कोबीमध्ये Vitamin K जास्त असते, जे हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
कोबीमध्ये फायबर भरपूर असल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो.
Orange Cauliflower मध्ये Beta-Carotene जास्त असते, जे त्वचा आणि रोगप्रतिकारक शक्तीसाठी उत्तम आहे.
जास्त पोषण आणि अँटीऑक्सिडंट्स हवे असतील तर जांभळी कोबी सर्वोत्तम पर्याय मानली जाते. मात्र हिरवी आणि जांभळी दोन्ही कोबी आलटून-पालटून खाणे शरीरासाठी अधिक फायदेशीर ठरते.
