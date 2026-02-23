जगातलं कोणतं शहर 'सोलो ट्रीपसाठी' सगळ्यात जास्त सुरक्षित आणि स्वस्त आहे? 90% लोकांना माहिती नाही उत्तर

Saisimran Ghashi

सोलो ट्रिपसाठी बेस्ट शहर

सोलो ट्रिपसाठी जगभरातील प्रवाशांची पहिली पसंती आणि ९०% लोकांना माहित नसलेलं सर्वात सुरक्षित व स्वस्त शहर एकच आहे

safe and low budget location for trip

जगातील सर्वात सुरक्षित शहर

एकट्या महिला किंवा पुरुष पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी व्हिएतनाममधील 'होई आन' (Hoi An). हे शहर जगात पहिल्या क्रमांकावर मानले जाते.

Safest City in the World

खिशाला परवडणारे पर्यटन

येथे राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च इतका कमी आहे की तुम्ही दिवसाला केवळ १५०० ते २००० रुपयांत राजासारखे फिरू शकता.

Pocket-Friendly Tourism places

प्रदूषणमुक्त सायकलिंगचा आनंद

या शहराच्या जुन्या भागात मोटार गाड्यांना बंदी असल्याने तुम्ही शांतपणे सायकलवरून संपूर्ण शहर फिरू शकता.

Pollution-Free Cycling

दिव्यांचे शहर (City of Lanterns)

रात्रीच्या वेळी हे शहर हजारो रंगीबेरंगी कंदील आणि दिव्यांनी उजळून निघते, जे पाहणे हा एक जादुई अनुभव असतो.

City of Lanterns

जलद टेलरिंगची सुविधा

हे शहर जगातील 'टेलरिंग कॅपिटल' म्हणून प्रसिद्ध असून, येथे अवघ्या २४ तासांत तुम्हाला हवे तसे कपडे शिवून मिळतात.

Lightning-Fast Tailoring Service

चविष्ट 'स्ट्रीट फूड'चा खजिना

फक्त १-२ डॉलर्समध्ये तुम्ही जगातील सर्वात चविष्ट आणि आरोग्यदायी स्थानिक पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता.

Delicious Street Food

प्राचीन संस्कृतीचा वारसा

हे शहर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट असून येथील पिवळ्या रंगाच्या जुन्या इमारती पर्यटकांना आकर्षित करतात.

Heritage of Ancient Culture of Vietnam

समुद्रकिनारा आणि नदीचा संगम

शहराच्या एका बाजूला सुंदर समुद्रकिनारा आणि दुसऱ्या बाजूला संथ वाहणारी 'थु बॉन' नदी पर्यटकांना मनःशांती देतात.

Vietnam Beach and River

