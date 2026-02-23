जगातलं कोणतं शहर 'सोलो ट्रीपसाठी' सगळ्यात जास्त सुरक्षित आणि स्वस्त आहे? 90% लोकांना माहिती नाही उत्तर

Saisimran Ghashi
सोलो ट्रिपसाठी जगभरातील प्रवाशांची पहिली पसंती आणि ९०% लोकांना माहित नसलेलं सर्वात सुरक्षित व स्वस्त शहर एकच आहे
एकट्या महिला किंवा पुरुष पर्यटकांच्या सुरक्षिततेसाठी व्हिएतनाममधील 'होई आन' (Hoi An). हे शहर जगात पहिल्या क्रमांकावर मानले जाते.
येथे राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च इतका कमी आहे की तुम्ही दिवसाला केवळ १५०० ते २००० रुपयांत राजासारखे फिरू शकता.
या शहराच्या जुन्या भागात मोटार गाड्यांना बंदी असल्याने तुम्ही शांतपणे सायकलवरून संपूर्ण शहर फिरू शकता.
रात्रीच्या वेळी हे शहर हजारो रंगीबेरंगी कंदील आणि दिव्यांनी उजळून निघते, जे पाहणे हा एक जादुई अनुभव असतो.
हे शहर जगातील 'टेलरिंग कॅपिटल' म्हणून प्रसिद्ध असून, येथे अवघ्या २४ तासांत तुम्हाला हवे तसे कपडे शिवून मिळतात.
फक्त १-२ डॉलर्समध्ये तुम्ही जगातील सर्वात चविष्ट आणि आरोग्यदायी स्थानिक पदार्थांचा आस्वाद घेऊ शकता.
हे शहर युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट असून येथील पिवळ्या रंगाच्या जुन्या इमारती पर्यटकांना आकर्षित करतात.
शहराच्या एका बाजूला सुंदर समुद्रकिनारा आणि दुसऱ्या बाजूला संथ वाहणारी 'थु बॉन' नदी पर्यटकांना मनःशांती देतात.
