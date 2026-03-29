कोणते देश इराणला शस्त्रपुरवठा करत आहेत?

Sandip Kapde
इराण आणि रशिया यांच्यात अलीकडच्या काळात लष्करी सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.
Who Supplies Weapons to Iran?
esakal
रशियाकडून इराणला ड्रोन तंत्रज्ञान आणि वापरासंबंधी मदत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात.
चीन हा इराणचा महत्त्वाचा भागीदार असून तो लष्करी तंत्रज्ञानात सहकार्य करतो.
चीनकडून क्षेपणास्त्र संबंधित तंत्रज्ञान आणि उपकरणे पुरवल्याची चर्चा आहे.
बॅलिस्टिक मिसाइलसाठी लागणाऱ्या केमिकल्सचा पुरवठा केल्याचेही आरोप चीनवर आहेत.
उत्तर कोरिया हा इराणचा जुना आणि विश्वासू शस्त्र पुरवठादार मानला जातो.
उत्तर कोरियाकडून रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान इराणला मिळाल्याचे म्हटले जाते.
काही अहवालांनुसार उत्तर कोरिया टँक आणि इतर लष्करी साधनेही पुरवतो.
या देशांमध्ये गुप्त लष्करी सहकार्य असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.
इराणवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे हे व्यवहार उघडपणे होत नाहीत.
बहुतांश शस्त्र व्यवहार गुप्त मार्गाने किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने केले जातात.
इराण बाहेरून मिळालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर स्वतःच्या उत्पादनासाठी करतो.
इराणने स्वतःची शस्त्रनिर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.
या सर्व व्यवहारांवर जागतिक स्तरावर सतत वाद आणि आरोप-प्रत्यारोप होत असतात.
एकूणच इराणला रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्याकडून विविध प्रकारची मदत मिळत असल्याचे मानले जाते.
