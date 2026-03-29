कोणते देश इराणला शस्त्रपुरवठा करत आहेत?

Sandip Kapde

रशिया :

इराण आणि रशिया यांच्यात अलीकडच्या काळात लष्करी सहकार्य मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे.

ड्रोन :

रशियाकडून इराणला ड्रोन तंत्रज्ञान आणि वापरासंबंधी मदत मिळत असल्याचे अहवाल सांगतात.

चीन :

चीन हा इराणचा महत्त्वाचा भागीदार असून तो लष्करी तंत्रज्ञानात सहकार्य करतो.

मिसाइल :

चीनकडून क्षेपणास्त्र संबंधित तंत्रज्ञान आणि उपकरणे पुरवल्याची चर्चा आहे.

केमिकल्स :

बॅलिस्टिक मिसाइलसाठी लागणाऱ्या केमिकल्सचा पुरवठा केल्याचेही आरोप चीनवर आहेत.

उत्तरकोरिया :

उत्तर कोरिया हा इराणचा जुना आणि विश्वासू शस्त्र पुरवठादार मानला जातो.

रॉकेट :

उत्तर कोरियाकडून रॉकेट आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान इराणला मिळाल्याचे म्हटले जाते.

टँक :

काही अहवालांनुसार उत्तर कोरिया टँक आणि इतर लष्करी साधनेही पुरवतो.

सहकार्य :

या देशांमध्ये गुप्त लष्करी सहकार्य असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे.

निर्बंध :

इराणवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध असल्यामुळे हे व्यवहार उघडपणे होत नाहीत.

गुप्तता :

बहुतांश शस्त्र व्यवहार गुप्त मार्गाने किंवा अप्रत्यक्ष पद्धतीने केले जातात.

तंत्रज्ञान :

इराण बाहेरून मिळालेल्या तंत्रज्ञानाचा वापर स्वतःच्या उत्पादनासाठी करतो.

स्वयंपूर्णता :

इराणने स्वतःची शस्त्रनिर्मिती क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढवली आहे.

वाद :

या सर्व व्यवहारांवर जागतिक स्तरावर सतत वाद आणि आरोप-प्रत्यारोप होत असतात.

मदत :

एकूणच इराणला रशिया, चीन आणि उत्तर कोरिया यांच्याकडून विविध प्रकारची मदत मिळत असल्याचे मानले जाते.

