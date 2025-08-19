जगात सर्वात जास्त अंडी खाणारे देश कोणते?

सकाळ वृत्तसेवा
जगात सर्वाधिक अंडी खाणारा देश नेदरलँड्स आहे, जिथे दरवर्षी प्रति व्यक्ती ३३.१ किलो अंडी खातात.
हाँगकाँगमध्ये, प्रत्येक व्यक्ती वर्षाला सुमारे २४.१ किलो अंडी खाते.
चीनमध्ये, दरडोई अंड्यांचा वापर २१.८ किलो आहे.
मेक्सिकोमध्ये, प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी २१.५ किलो अंडी खाते.
मालदीवमध्ये, दरडोई अंड्यांचा वापर २०.७ किलो आहे.
मकाऊमध्ये, दरडोई वापर २०.६ किलो आहे.
लक्झेंबर्गमध्ये, लोक दरवर्षी सुमारे २०.५ किलो अंडी खातात.
कतारमध्ये, दरडोई अंड्यांचा वापर २०.४ किलो आहे.
जपानमध्ये, प्रत्येक व्यक्ती दरवर्षी १९.९ किलो अंडी खाते.
इंडोनेशियामध्ये दरडोई अंड्यांचा वापर १९.५ किलो आहे.