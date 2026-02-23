पहिली सिगारेट कोणत्या देशाने कधी आणि कशी बनवली? जाणून घ्या कधीही न ऐकलेला इतिहास...

Vrushal Karmarkar

सिगारेट

सिगारेटचा एकही शोधकर्ता नव्हता. ते शतकानुशतके हळूहळू विकसित झाले. वेगवेगळ्या संस्कृती आणि तांत्रिक नवकल्पनांनी आकार घेतला.

Cigarette History

|

ESakal

स्पेन आणि मेक्सिको

आधुनिक सिगारेटचा उगम स्पेन आणि मेक्सिकोमध्ये झाला असे मानले जाते. परंतु त्याची मुळे मध्य अमेरिकेतील प्राचीन संस्कृतींपासून खूप पुढे जातात.

Cigarette History

|

ESakal

तंबाखू

९ व्या शतकात सध्याच्या मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेतील माया संस्कृतीने तंबाखूचा वापर प्रथम केला. असे मानले जाते की माया लोक पोकळ रीड्समध्ये भरून किंवा वनस्पतींच्या पानांमध्ये गुंडाळून तंबाखूचे सेवन करत असत.

Cigarette History

|

ESakal

नवीन पद्धती

जेव्हा युरोपियन संशोधक अमेरिकेत आले तेव्हा त्यांनी स्थानिक समुदायांनी तंबाखूचा वापर कसा केला याचे विविध मार्ग पाहिले. ही पद्धत लवकरच युरोपमध्ये पसरली. जिथे वापराच्या नवीन पद्धती विकसित झाल्या.

Cigarette History

|

ESakal

स्पेन

१६ व्या शतकात आधुनिक सिगारेटच्या विकासात स्पेनने मोठी भूमिका बजावली. सेव्हिलमध्ये असे म्हटले जाते की भिकारी सिगारचे उरलेले तुकडे गोळा करायचे. उरलेले तंबाखू कापायचे.

Cigarette History

|

ESakal

छोटा सिगार

कागदाच्या तुकड्यांमध्ये गुंडाळायचे. या लहान रोलना सिगारिलोस असे म्हणतात. ज्याचा स्पॅनिशमध्ये अर्थ "छोटा सिगार" असा होतो. सिगारसाठी हा सोयीस्कर आणि स्वस्त पर्याय हळूहळू लोकप्रिय झाला.

Cigarette History

|

ESakal

पाया

आज आपल्याला माहित असलेल्या सिगारेटचा पाया रचला गेला. १८३० च्या दशकापर्यंत, धूम्रपान फ्रान्समध्ये पोहोचले होते. तिथेच सिगारेट हा शब्द मोठ्या प्रमाणात वापरला जाऊ लागला.

Cigarette History

|

ESakal

फ्रेंच सरकार

१८४५ मध्ये फ्रेंच सरकारने व्यावसायिक उत्पादन सुरू केले. ज्यामुळे उत्पादनाला अधिक प्रमाणित आणि विपणन ओळख मिळाली. फ्रान्समधून ही सवय संपूर्ण युरोपमध्ये पसरली.

Cigarette History

|

ESakal

लोकप्रियता

क्रिमियन युद्धामुळे सिगारेटची लोकप्रियता आणखी वाढली. असे म्हटले जाते की ब्रिटिश आणि फ्रेंच सैनिकांनी ही सवय तुर्की सैनिकांकडून शिकली. जे कागदात गुंडाळलेले तंबाखू ओढत असत.

Cigarette History

|

ESakal

उत्पादन

जेव्हा सैनिक घरी परतले तेव्हा त्यांनी ही पद्धत त्यांच्यासोबत आणली. ती संपूर्ण युरोपमध्ये वेगाने पसरली. नवोपक्रमात रस असल्याने सिगारेट हे जागतिक उत्पादन बनले.

Cigarette History

|

ESakal

जुआन नेपोमुसेनो अ‍ॅडोर्नो

१८४७ मध्ये जुआन नेपोमुसेनो अ‍ॅडोर्नो यांनी मेक्सिकोमधील सर्वात जुन्या सिगारेट-रोलिंग मशीनपैकी एकाचे पेटंट घेतले. खरी औद्योगिक प्रगती नंतर आली.

Cigarette History

|

ESakal

जेम्स अल्बर्ट बोनसॅक

१८८० मध्ये अमेरिकेतील जेम्स अल्बर्ट बोनसॅक यांनी एक मशीन तयार केली जी दररोज १२०,००० सिगारेट गुंडाळू शकते, जी हाताने चालवल्या जाणाऱ्या रोलरच्या क्षमतेपेक्षा खूपच जास्त होती.

Cigarette History

|

ESakal

जेम्स बुकानन ड्यूक

अमेरिकन उद्योगपती जेम्स बुकानन ड्यूक यांनी या शोधाचा फायदा घेतला. बोनसॅकच्या मशीनचा वापर करून त्यांनी मोठ्या प्रमाणात सिगारेटचे उत्पादन केले आणि अमेरिकन टोबॅको कंपनीची स्थापना केली.

Cigarette History

|

ESakal

धूम्रपानामुळे टक्कल का पडतं? शरिरात नेमका कसा परिणाम होतो? तज्ञांनी सांगितलं केस गळतीचं कारण...

Cigarette

|

sakal 

वाचा सविस्तर...