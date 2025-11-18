'हा' देश मानतो कावळ्याला आपला राष्ट्रीय पक्षी

सकाळ डिजिटल टीम
कावळा कोणत्या देशाचा राष्ट्रीय पक्षी आहे जाणून घ्या.
कावळा हा भूतान या देशाचा अधिकृत राष्ट्रीय पक्षी आहे.
भूतानमध्ये रावेनला हिंदू-बौद्ध धर्मानुसार महाकाल (Mahakala) या संरक्षकाचे प्रतीक मानले जाते.
भूतानमध्ये याला फिन (The Raven) असे ही म्हणतात
हा एक पविकत्र पक्षी मानला जातो. तसेच हा भूतानच्या राजेशाही मुकुटाचे प्रतीक आहे.
कावळ्याला राष्ट्रीय प्रतीक म्हणून स्वीकारणे हा भूतानच्या पारंपरिक श्रद्धा आणि आधुनिक राष्ट्रवादाचा समन्वय आहे.
भूतान सरकारने कावळ्याच्या संरक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी विशेष नियम बनवले आहेत.
कावळा (रावेन) हा आशियातील इतर देशांपेक्षा भूतानमध्ये अधिक प्रमाणात आणि आदराने जपलेला आहे.
भूतानच्या सांस्कृतिक वारसा आणि नैसर्गिक वैभवाचे दर्शन घेण्यासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना या पक्ष्याच्या महत्त्वाचा उल्लेख आवर्जून केला जातो.
