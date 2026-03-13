ना सौदी, ना कतार... जगात सर्वात जास्त एलपीजी उत्पादन करणारा देश कोणता? उत्तर जाणून व्हाल थक्क

Vrushal Karmarkar

युद्धाचे परिणाम

इस्रायल, अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाचे परिणाम भारतात स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. लोक गॅस एजन्सीजच्या बाहेर रिकामे सिलिंडर घेऊन रांगा लावत आहेत.

एलपीजी उत्पादन

अनेक ठिकाणी हिंसाचाराच्या बातम्या येत आहेत. लोक सोशल मीडियावर त्यांच्या समस्या शेअर करत आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, जगात सर्वात जास्त एलपीजी उत्पादन करणारा देश कोणता?

उत्पादक देश

अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठा एलपीजी उत्पादक देश आहे. एलपीजीचे उत्पादन कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूवर प्रक्रिया करून केले जाते.

कच्चे तेल

जेव्हा रिफायनरीमध्ये कच्चे तेल शुद्ध केले जाते तेव्हा अनेक वायू बाहेर पडतात. या प्रक्रियेदरम्यान एलपीजी देखील तयार होते.

विशाल रिफायनरी

अमेरिका यात आघाडीवर का आहे? अमेरिकेकडे आधुनिक तंत्रज्ञानासह एक विशाल रिफायनरी नेटवर्क आहे. म्हणूनच ते जगाच्या मोठ्या भागाला स्वयंपाकाचा गॅस पुरवते.

देशांचे वर्चस्व

एलपीजी बाजारपेठेत किती देशांचे वर्चस्व आहे? अमेरिकेनंतर, या यादीत अनेक देशांचा समावेश आहे: रशिया, चीन, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, कॅनडा, इराण आणि अल्जेरिया.

नैसर्गिक वायू

एलपीजी दोन गोष्टींपासून बनवले जाते: कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू. भारत किती एलपीजी उत्पादन करतो आणि किती आयात करतो?

एलपीजी

आकडेवारीवरून असे दिसून येते की भारत त्याच्या एलपीजीपैकी ६० टक्के इतर देशांमधून आयात करतो. सर्वात जास्त आयात मध्य पूर्वेकडील देशांमधून होते.

गॅस टंचाई

४० टक्के एलपीजी भारतात उत्पादित होते. देशातील गॅस टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने दावा केला आहे की देशांतर्गत कंपन्यांना उत्पादन वाढवण्यास सांगितले आहे.

कच्च्या तेलापासून डिझेल, पेट्रोल आणि एलपीजी आणि सीएनजी कसं बनतं? जाणून घ्या प्रक्रिया...

