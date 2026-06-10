कोणती डाळ वात असणाऱ्यांसाठी ठरू शकते घातक?

Aarti Badade

सर्वात घातक डाळ

वाताचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींसाठी उडीद डाळ ही सर्वात घातक आणि शरीरात वात वाढवणारी मानली जाते.

urad dal vata increase

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Sakal

गॅस वाढवणारी कडधान्ये

उडीद डाळीशिवाय चणा डाळ आणि मटार यांसारख्या जड कडधान्यांमुळेही शरीरात मोठ्या प्रमाणात गॅस आणि वात वाढू शकतो.

urad dal vata increase

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Sakal

सर्वोत्तम आणि हलका पर्याय

पचायला अत्यंत हलकी आणि शरीरासाठी आरोग्यदायी असणारी मूग डाळ वाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी सर्वोत्तम मानली जाते.

urad dal vata increase

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Sakal

डाळ बनवण्याची योग्य पद्धत

कोणतीही डाळ खाताना ती नेहमी चांगली शिजवून घ्यावी, ज्यामुळे ती पोटाला जड पडत नाही आणि पचन सुलभ होते.

urad dal vata increase

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Sakal

हिंग आणि जिऱ्याची फोडणी

डाळ बनवताना त्यात हिंग, जिऱ्याची फोडणी आणि थोडे तूप घालून खाल्ल्यास शरीरात वात निर्माण होत नाही.

urad dal vata increase

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Sakal

आयुर्वेदाचा सुवर्ण नियम

वाताचा किंवा सांधेदुखीचा तीव्र त्रास असल्यास उडीद डाळ खाणे पूर्णपणे बंद करावे आणि आहारात सुपाच्य पदार्थांचा समावेश करावा.

urad dal vata increase

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Sakal

मधुमेह असणाऱ्यांनी चपाती भात एकत्र खावा का?

Diabetics Eat Rice and Chapati Together

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Sakal

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