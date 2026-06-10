कोणती डाळ वात असणाऱ्यांसाठी ठरू शकते घातक?

Aarti Badade
वाताचा त्रास असणाऱ्या व्यक्तींसाठी उडीद डाळ ही सर्वात घातक आणि शरीरात वात वाढवणारी मानली जाते.
urad dal vata increase
Sakal
उडीद डाळीशिवाय चणा डाळ आणि मटार यांसारख्या जड कडधान्यांमुळेही शरीरात मोठ्या प्रमाणात गॅस आणि वात वाढू शकतो.
urad dal vata increase
Sakal
पचायला अत्यंत हलकी आणि शरीरासाठी आरोग्यदायी असणारी मूग डाळ वाताचा त्रास असलेल्या रुग्णांसाठी सर्वोत्तम मानली जाते.
urad dal vata increase
Sakal
कोणतीही डाळ खाताना ती नेहमी चांगली शिजवून घ्यावी, ज्यामुळे ती पोटाला जड पडत नाही आणि पचन सुलभ होते.
urad dal vata increase
Sakal
डाळ बनवताना त्यात हिंग, जिऱ्याची फोडणी आणि थोडे तूप घालून खाल्ल्यास शरीरात वात निर्माण होत नाही.
urad dal vata increase
Sakal
वाताचा किंवा सांधेदुखीचा तीव्र त्रास असल्यास उडीद डाळ खाणे पूर्णपणे बंद करावे आणि आहारात सुपाच्य पदार्थांचा समावेश करावा.
urad dal vata increase
Sakal
Diabetics Eat Rice and Chapati Together
Sakal