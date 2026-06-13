कोणते घटक वीज दरांवर परिणाम करतात? पॉवर सर्जमागची मुख्य कारणं जाणून घ्या...

Mansi Khambe

छाननी

राज्य विद्युत नियामक आयोग वीज कंपन्यांनी केलेल्या सर्व दाव्यांची छाननी करतो. जर तोटा अकार्यक्षमता, गैरव्यवस्थापन किंवा अनावश्यक खर्चामुळे झाल्याचे आढळले.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

आयोग

तर आयोग प्रस्तावित वाढ नाकारू शकतो किंवा कमी करू शकतो. वीज दरांवर परिणाम करणाऱ्या सर्वात मोठ्या घटकांपैकी एक म्हणजे वीज निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची किंमत.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

खर्च

भारतातील विजेचा एक मोठा हिस्सा अजूनही कोळसा आणि नैसर्गिक वायू वापरून निर्माण केला जातो. जर आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमती वाढल्या, तर वीज निर्मितीचा खर्चही वाढतो.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

वीज वितरण कंपन्या

शिवाय वीज वितरण कंपन्या पुरवत असलेली सर्व वीज स्वतः निर्माण करत नाहीत. त्यातील एक मोठा भाग सार्वजनिक आणि खाजगी वीज उत्पादकांकडून दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन करारांद्वारे खरेदी केला जातो.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

वीज विनिमय केंद्र

जास्त मागणीच्या काळात विशेषतः उन्हाळ्याच्या महिन्यांमध्ये, कंपन्यांना वीज विनिमय केंद्राकडून जास्त दराने अतिरिक्त वीज खरेदी करावी लागू शकते. हा वाढीव खर्च अखेरीस ग्राहकांच्या बिलांमध्ये दिसून येतो.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

खर्चिक

याव्यतिरिक्त, नवीन उपकेंद्रे बांधणे, पारेषण जाळ्यांचा विस्तार करणे, वीज वाहिन्या अद्ययावत करणे आणि विद्युत ग्रीडची देखभाल करणे खर्चिक आहे.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

नुकसान

वादळे, पूर आणि उष्णतेच्या लाटा यांसारख्या तीव्र हवामान परिस्थितीमुळे पायाभूत सुविधांचे नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे दुरुस्तीचा खर्च वाढतो.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

वीज चोरी

निर्माण झालेली सर्व वीज ग्राहकांपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचत नाही. तांत्रिक कारणांमुळे पारेषणादरम्यान काही वीज वाया जाते, तर वीज चोरीमुळे हे नुकसान आणखी वाढते.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

आर्थिक बोजा

या आर्थिक बोजामुळे वीज कंपन्यांच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर परिणाम होतो आणि भविष्यात दरांमध्ये सुधारणा होऊ शकते.

Electricity rates affecting factors

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ESakal

वीज दर वाढवण्याचा निर्णय कसा घेतला जातो? जाणून घ्या प्रक्रिया...

Electricity rate hike process

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ESakal

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