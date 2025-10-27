रोजच्या जेवणाले 'हे' 3 पदार्थ वाढवतात फॅटी लिव्हरचा धोका, दुर्लक्ष कराल तर चरबी जमा होऊन जीव गमवाल

फॅटी लिव्हर

हल्ली लोकांमध्ये फॅटी लिव्हरचा धोका वाढत चालला आहे

काही प्रमुख कारणे

यामागे जास्त मद्यपान,चुकीच्या पद्धतीचा आहार, हायकोलेस्ट्रॉल, सारखी अनेक कारणे आहेत

रोजच्या जेवणातले पदार्थ

पण रोजच्या जेवणातले काही पदार्थ लिव्हरच्या आजाराचा धोका वाढवतो

हे कोणते पदार्थ

चला तर मग जाणून घेऊया हे कोणते पदार्थ आहेत ज्याने fatty liver चा धोका वाढतो

जास्त साखर

जास्त प्रमाणात साखर असलेले पदार्थ खाणे टाळावे

तेलकट-तळलेले पदार्थ

खूप तेलकट-तळलेले पदार्थ लिवरवर फॅट वाढवतात

प्रक्रिया केलेले मांस

प्रक्रिया केलेले मांस खाल्ल्याने फॅटी लिव्हरचा धोका वाढतो

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

