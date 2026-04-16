उष्णतेपासून बचावासाठी पाण्याने भरलेलं ‘हे’ फळ नक्की खा! शरीर राहील थंड

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील जलसंजीवनी

कडक उन्हाळ्यात रसरशीत फळे केवळ तहानच भागवत नाहीत, तर शरीरातील पाण्याची पातळी कायम राखून आवश्यक पोषक तत्वेही पुरवतात.

टरबूज : पाण्याचा खजिना

टरबूजमध्ये तब्बल ९५% पाणी असते. उन्हाळ्यात होणारी पाण्याची घट भरून काढण्यासाठी टरबूज हे सर्वात प्रभावी फळ मानले जाते.

पोषक तत्वांचा साठा

टरबूजमध्ये व्हिटॅमिन A आणि C भरपूर प्रमाणात असतात. हे घटक शरीराला ताजेतवाने ठेवण्यास आणि ऊर्जा टिकवून ठेवण्यास मदत करतात.

रोगप्रतिकारशक्तीमध्ये वाढ

टरबूजच्या नियमित सेवनामुळे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढते, ज्यामुळे शरीर विविध आजारांशी लढण्यासाठी सक्षम बनते.

सर्वाधिक उत्पादन कुठे होते?

टरबूज जगभरात अनेक देशांमध्ये पिकवले जाते, परंतु चीन टरबूज उत्पादनात जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

चीन आघाडीवर असण्याचे कारण

चीनमधील हवामान टरबूज लागवडीसाठी अत्यंत पूरक आहे. तसेच, तेथे टरबूज खाणाऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते.

आधुनिक शेती तंत्रज्ञान

वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी चीनने आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा वापर करून टरबूजचे उत्पादन विक्रमी स्तरावर नेले आहे.

