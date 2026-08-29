चॉकलेट कोणत्या फळापासून बनतं?

Pranali Kodre

चॉकलेट

चॉकलेट जवळपास सर्वांनाच आवडतं.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

फळ

पण तुम्हाला माहित आहे का की चॉकलेट एका फळापासून बनतं.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

Cacao

चॉकलेट कोकोच्या फळांच्या बियांपासून बनलं. याला Cacao Pod असं म्हणतात.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

कोणत्या भागात पिकतं?

कोकोचं झाड उष्णकटिबंधीय भागात चांगलं वाढतं. भारतात केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये या कोकोची लागवड होते.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

फळं कुठं लागतात?

कोकोची फळं झाडावर थेट खोडाला आणि मोठ्या फांद्यांना लागतात.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

बिया

एका कोकोच्या फळात साधारण २०-५० बिया असतात. या बिया चवीला कडवट आणि वेगळेच असतात.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

Fermentation

बिया काढल्यानंतर त्यांना आंबवण्याची प्रक्रिया केली जाते, ज्यामुळे चॉकलेटसाठी चव विकसित होण्यास मदत होते.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

Roasting

यानंतर ओलावा कमी होण्यासाठी कोकोच्या बिया वाळवल्या जातात आणि मग वाळलेल्या बियांना भाजलं (Roasting) जातं.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

Cocoa mass किंवा Cocoa liquor

भाजलेल्या बियांची सालं काढून दळलं की Cocoa mass किंवा Cocoa liquor तयार होतं.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

चॉकलेट तयार

यात साखर, कोको बटर, दूध असे वेगवेगळे पदार्थ मिसळून वेगवेगळ्या प्रकारची चॉकलेट्स तयार करता येतात.

From Cacao Fruit to Chocolate

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Sakal

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Sakal

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