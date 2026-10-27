शिऱ्यात कोणती फळे घालतात?

Aarti Badade

शिऱ्यात कोणती फळे घालतात?

रव्याचा शिरा अधिक चविष्ट बनवण्यासाठी त्यात केळे, आंबा, अननस, सफरचंद किंवा चिकू यांसारखी फळे घालता येतात.

fruits for sheera

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Sakal

केळ्याचा शिरा

रव्याच्या शिऱ्यात पिकलेले केळे कुस्करून घातल्यास त्याला गोडसर चव आणि मऊसर पोत मिळतो. अनेक ठिकाणी प्रसादासाठीही केळ्याचा शिरा बनवला जातो.

fruits for sheera

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Sakal

आंब्याचा शिरा

आंब्याच्या हंगामात रव्याच्या शिऱ्यात आंब्याचा रस किंवा गर मिसळून मँगो शिरा तयार करता येतो. त्यामुळे शिऱ्याला आंब्याची चव आणि सुगंध मिळतो.

Mango Sheera recipe

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Sakal

अननसाचा शिरा

अननसाचे छोटे तुकडे घालून शिरा बनवल्यास त्याला आंबट-गोड चव येते. अननसाचा शिरा हा पारंपरिक रवा शिऱ्याला एक वेगळा पर्याय आहे.

fruits for sheera

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Sakal

सफरचंदाचा शिरा

सफरचंद किसून किंवा बारीक तुकडे करून शिऱ्यात घालता येते. यामुळे शिऱ्याच्या चवीत बदल होतो आणि फळांचाही समावेश करता येतो.

fruits for sheera

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Sakal

चिकूचा शिरा

पिकलेल्या चिकूचा गर रव्याच्या शिऱ्यात मिसळल्यास त्याला नैसर्गिक गोडवा आणि वेगळी चव मिळते. चिकूच्या गोडव्यानुसार साखरेचे प्रमाण कमी ठेवता येते.

fruits for sheera

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Sakal

आवडत्या फळांपासून बनवा शिरा

केळे, आंबा, अननस, सफरचंद किंवा चिकू वापरून वेगवेगळ्या चवींचा शिरा बनवता येतो. फळांच्या गोडव्यानुसार साखरेचे प्रमाण ठरवल्यास शिरा अधिक चविष्ट होतो.

fruits for sheera

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Sakal

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| Esakal
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