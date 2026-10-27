शिऱ्यात कोणती फळे घालतात?

Aarti Badade
रव्याचा शिरा अधिक चविष्ट बनवण्यासाठी त्यात केळे, आंबा, अननस, सफरचंद किंवा चिकू यांसारखी फळे घालता येतात.
fruits for sheera
Sakal
रव्याच्या शिऱ्यात पिकलेले केळे कुस्करून घातल्यास त्याला गोडसर चव आणि मऊसर पोत मिळतो. अनेक ठिकाणी प्रसादासाठीही केळ्याचा शिरा बनवला जातो.
fruits for sheera
Sakal
आंब्याच्या हंगामात रव्याच्या शिऱ्यात आंब्याचा रस किंवा गर मिसळून मँगो शिरा तयार करता येतो. त्यामुळे शिऱ्याला आंब्याची चव आणि सुगंध मिळतो.
Mango Sheera recipe
Sakal
अननसाचे छोटे तुकडे घालून शिरा बनवल्यास त्याला आंबट-गोड चव येते. अननसाचा शिरा हा पारंपरिक रवा शिऱ्याला एक वेगळा पर्याय आहे.
fruits for sheera
Sakal
सफरचंद किसून किंवा बारीक तुकडे करून शिऱ्यात घालता येते. यामुळे शिऱ्याच्या चवीत बदल होतो आणि फळांचाही समावेश करता येतो.
fruits for sheera
Sakal
पिकलेल्या चिकूचा गर रव्याच्या शिऱ्यात मिसळल्यास त्याला नैसर्गिक गोडवा आणि वेगळी चव मिळते. चिकूच्या गोडव्यानुसार साखरेचे प्रमाण कमी ठेवता येते.
fruits for sheera
Sakal
केळे, आंबा, अननस, सफरचंद किंवा चिकू वापरून वेगवेगळ्या चवींचा शिरा बनवता येतो. फळांच्या गोडव्यानुसार साखरेचे प्रमाण ठरवल्यास शिरा अधिक चविष्ट होतो.
fruits for sheera
Sakal
Hair comb