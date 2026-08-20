उपवासात फळे खाताय? ‘या’ फळांपासून राहा सावध!

Aarti Badade

उपवासात फळे

उपवासात फळे खाताना काळजी घ्या काही फळे रिकाम्या पोटी खाल्ल्यास संवेदनशील व्यक्तींना अॅसिडिटी किंवा पोटात जळजळ होऊ शकते.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

आंबट फळे टाळा

संत्री, मोसंबी आणि लिंबू यांसारखी जास्त आंबट फळे रिकाम्या पोटी खाणे टाळणे योग्य ठरू शकते.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

अॅसिडिटीचा त्रास होऊ शकतो

उपवासात रिकाम्या पोटी आंबट फळे खाल्ल्यास काही लोकांना आम्लपित्त, जळजळ किंवा पोटदुखी जाणवू शकते.

कापलेली उघड्यावरची फळे नको

आधीपासून कापून उघड्यावर ठेवलेली फळे खाणे टाळा, कारण त्यातून संसर्गाचा धोका वाढू शकतो.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

केळे ठरू शकते चांगला पर्याय

ताजे केळे उपवासात ऊर्जा देणारे आणि सहज उपलब्ध फळ म्हणून खाता येते.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

सफरचंद, डाळिंब, पपई

ताजी फळे निवडताना सफरचंद, डाळिंब आणि पपई यांसारखे पौष्टिक पर्याय घेऊ शकता.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

महत्त्वाची टीप

प्रत्येकाची पचनशक्ती वेगळी असते, त्यामुळे एखाद्या फळामुळे त्रास होत असल्यास ते टाळून तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

Fruits Should You Avoid During Fasting

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Sakal

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cashews for health

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Sakal

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