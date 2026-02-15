पहिल्यांदा चंद्रावर 'हा' खेळ खेळला गेला होता; अनोखा इतिहास कोणी रचला? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

अवकाश संशोधन

जेव्हा आपण चंद्राचा विचार करतो तेव्हा आपण वैज्ञानिक प्रयोग, अवकाश संशोधन आणि ऐतिहासिक घटनांची कल्पना करतो.

गोल्फ

पण तुम्हाला माहित आहे का की चंद्रावर एक खेळ खेळला गेला आहे? चंद्रावर खेळला जाणारा एकमेव खेळ म्हणजे गोल्फ.

संस्मरणीय क्षण

अंतराळ इतिहासातील हा संस्मरणीय क्षण अमेरिकन अंतराळवीर अॅलन शेपर्ड यांनी तयार केला होता. ही उल्लेखनीय घटना ६ फेब्रुवारी १९७१ रोजी नासाच्या नेतृत्वाखालील अपोलो १४ मोहिमेदरम्यान घडली.

शेफर्ड

चंद्राच्या पृष्ठभागावर प्रयोग करत असताना, शेफर्डने असे काहीतरी करण्याचा निर्णय घेतला जे यापूर्वी कधीही केले गेले नव्हते: चंद्रावर गोल्फ शॉट खेळणे.

एकमेव वेळ

पृथ्वीच्या बाहेर खेळला जाण्याची ही पहिली आणि एकमेव वेळ आहे. शेफर्डने संपूर्ण गोल्फ किट अवकाशात नेला नाही.

गोल्फ क्लब

त्याऐवजी त्याने हुशारीने ६-लोखंडी गोल्फ क्लबचे डोके चंद्राच्या नमुना संकलन उपकरणाच्या हँडलला जोडले. हे सुधारित सेटअप पृथ्वीबाहेर वापरले जाणारे पहिले गोल्फ क्लब बनले.

स्पेससूट

असे म्हटले जाते की त्याने नासाला आगाऊ माहिती न देता क्लबचे डोके आणि दोन गोल्फ बॉल त्याच्या स्पेससूटमध्ये लपवले. चंद्रावर गोल्फ खेळणे वाटते तितके सोपे नव्हते.

स्विंग जड

स्पेससूटमुळे हालचाल मर्यादित होती. ज्यामुळे योग्यरित्या स्विंग करणे कठीण झाले. मर्यादित लवचिकतेमुळे शेफर्डने शॉट्स घेण्यासाठी फक्त एका हाताचा वापर केला. त्याने दोन गोल्फ बॉल मारले.

यार्ड

असे म्हटले जाते की चेंडू प्रत्यक्षात ४० यार्ड प्रवास करत होता. दोन पांढरे गोल्फ बॉल अजूनही फ्रा मौरोच्या चंद्राच्या पृष्ठभागावर आहेत, जिथे शेपर्ड त्यांना सोडून गेला होता.

अंतराळवीर

शेपर्डने गोल्फ क्लबचे डोके पृथ्वीवर परत आणले. विज्ञान आणि संशोधनाच्या पलीकडे, ही घटना विशेष आहे कारण त्याने अंतराळवीरांची एक हलकी बाजू दाखवली.

क्रीडा पराक्रम

चंद्रावर शेपर्डचा गोल्फ शॉट केवळ क्रीडा पराक्रम म्हणूनच नव्हे तर आपण जिथे जातो तिथे मानवी उत्सुकता आणि खेळकरपणा आपल्या मागे येतो याचा पुरावा म्हणून देखील लक्षात ठेवला जातो.

