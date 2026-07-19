सोयाबीन तेल की सूर्यफूल तेल..रोजच्या जेवणासाठी काय आहे बेस्ट?

Saisimran Ghashi
रोजच्या जेवणासाठी सोयाबीन तेल किंवा सूर्यफूल तेल वापरतो पण आरोग्याच्या गरजेनुसार योग्य निवड करणे महत्त्वाचे ठरते.
Soyabean Oil health benefits
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पण या दोन्हीपैकी रोजच्या स्वयंपाकासाठी नक्की कोणते तेल सर्वात बेस्ट आहे जाणून घेऊया
Sunflower Oil health benefits
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स्मोक पॉईंट
दोन्ही तेलांचा स्मोक पॉईंट जास्त असल्यामुळे ती रोजच्या तळण्यासाठी आणि फोडणीसाठी उत्तम आहेत.
best Smoke Point oil
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सूर्यफूल तेलात व्हिटॅमिन-e आणि ओलेइक ऍसिड भरपूर असते, जे हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यास मदत करते.
best oil for Heart Health
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सोयाबीन तेलामध्ये ओमेगा-3 आणि ओमेगा-6 फॅटी ऍसिडस् असतात, जे शरीराच्या आरोग्यासाठी आवश्यक मानले जातात.
best oil for Omega Fatty Acids
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सूर्यफूल तेल वजनाने आणि पचनास सोयाबीन तेलापेक्षा जास्त हलके असते, ज्यामुळे शरीराला ऊर्जा मिळते.
best oil for Digestion
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सूर्यफूल तेल रक्तातील खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) कमी करण्यासाठी आणि चांगले कोलेस्टेरॉल वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.
best oil for Cholesterol Control
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रोजच्या जेवणात पोषक तत्वांचा समतोल राखण्यासाठी दोन्ही तेले आलटून-पालटून (बदलून) वापरणे आरोग्यासाठी सर्वात बेस्ट मानले जाते.
Best Choice of cooking oil
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ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक सल्ला हवा असल्यास डॉक्टरना भेटा
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