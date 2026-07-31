जगातील सर्वात वेगात धावणारी मालगाडी कोणती? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

मालवाहतुकीचे आधुनिकीकरण

भारतीय रेल्वेने वंदे भारत प्लॅटफॉर्मवर देशातील पहिल्या हाय-स्पीड मालगाडीची यशस्वी चाचणी घेऊन मालवाहतुकीच्या आधुनिकीकरणाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

वेगवान मालगाडी

जेव्हा जगातील सर्वात वेगवान मालगाडीचा विषय येतो, तेव्हा हा मान चीनच्या सीआरआरसी तांगशानने बनवलेल्या हाय-स्पीड बुलेट ट्रेनला जातो.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

निर्माते

चीनच्या आघाडीच्या रेल्वे उपकरण निर्मात्यांपैकी एक असलेल्या सीआरआरसी तांगशानने जगातील सर्वात वेगवान मालगाडी बनवली आहे. ही ट्रेन महागड्या आणि वेळेवर पोहोचवणाऱ्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी तयार केली आहे.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

वायुगतिकीय रचना

इंजिनच्या पुढील भागाची रचना चायनीज स्टर्जन माशापासून प्रेरित आहे. ही रचना हवेचा प्रतिकार लक्षणीयरीत्या कमी करते, स्थिरता सुधारते आणि ट्रेनला कमी ऊर्जा वापरासह उच्च वेग राखण्यास मदत करते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

मालवाहू क्षमता

या ट्रेनची मालवाहू क्षमता अंदाजे ३० बोईंग ७३७ विमानांच्या एकूण मालवाहू इतकी आहे. यात अंदाजे ८०० घनमीटर मालवाहू जागा उपलब्ध आहे. यामुळे विविध प्रकारच्या महागड्या वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी ती आदर्श ठरते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

स्मार्ट लोडिंग सिस्टीम

ही मालगाडी २.२ मीटर रुंद दुहेरी दरवाजांनी सुसज्ज आहे. या मोठ्या दरवाजांमुळे पॅलेट्स आणि कार्गो कंटेनर्सची जलद लोडिंग आणि अनलोडिंग करणे सोपे होते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

सॅटेलाइट नॅव्हिगेशन

ही ट्रेन प्रवासादरम्यान रिअल-टाइम लोकेशन ट्रॅकिंगसाठी चीनच्या बेईडू सॅटेलाइट नॅव्हिगेशन सिस्टीमचा वापर करते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

ई-कॉमर्स क्षेत्राला सहाय्य

ही हाय-स्पीड मालगाडी प्रामुख्याने चीनच्या वेगाने वाढणाऱ्या ई-कॉमर्स क्षेत्राच्या लॉजिस्टिक्स गरजा पूर्ण करण्यासाठी डिझाइन केली गेली आहे. ही ट्रेन सुमारे १,५०० किलोमीटरचे अंतर केवळ पाच तासांत पार करते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

अल्गोरिदम

प्रत्येक डब्यामध्ये वजन शक्य तितक्या सुरक्षित पद्धतीने वितरित करण्यासाठी क्लाउड कंप्युटिंग, बिग डेटा आणि प्रगत अल्गोरिदमचा वापर करते.

World's Fastest Freight Train

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ESakal

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White Color CCTV Camera

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ESakal

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