बहुतेक सीसीटीव्ही कॅमेरे पांढऱ्या रंगाचेच का असतात? जाणून घ्या रंजक कारण

Mansi Khambe
सुरक्षेसाठी घरे, कार्यालये, दुकाने, शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जातात. पण तुम्ही कधी लक्ष दिले आहे का की बहुतेक सीसीटीव्ही कॅमेरे पांढरे का असतात?
White Color CCTV Camera
ESakal
पांढऱ्या रंगाचे सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्यामागे अनेक व्यावहारिक आणि तांत्रिक कारणे आहेत. चला जाणून घेऊया की उत्पादक पांढऱ्या रंगाला का प्राधान्य देतात...
White Color CCTV Camera
ESakal
पांढरा रंग मोठ्या प्रमाणात सूर्यप्रकाश परावर्तित करतो, तसेच उष्णतेची पातळी तुलनेने कमी ठेवण्यास मदत करतो. यामुळे पांढरा रंगाच्या कॅमेऱ्यांच्या इलेक्ट्रॉनिक घटकांवर होणारा उष्णतेचा परिणाम कमी होतो.
White Color CCTV Camera
ESakal
उच्च तापमानात सतत काम केल्याने इलेक्ट्रॉनिक घटकांच्या कार्यक्षमतेवर आणि आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो. पांढरा रंग उष्णता कमी करतो, ज्यामुळे कॅमेरे अधिक काळ उत्तम प्रकारे कार्य करण्याची शक्यता वाढते.
White Color CCTV Camera
ESakal
अनेक ठिकाणी, सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचा उद्देश केवळ रेकॉर्डिंग करणे नसून तो परिसर निगराणीखाली आहे याची लोकांना सूचना देणे हा असतो. पांढरे कॅमेरे सहज दिसतात, ज्यामुळे चुकीची ओळख टाळण्यास मदत होऊ शकते.
White Color CCTV Camera
ESakal
बहुतेक उच्च-गुणवत्तेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे पांढरे असले तरी, काळा, चंदेरी आणि इतर रंगदेखील बाजारात उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या रंगांचा वापर खास डिझाइन केलेल्या वस्तूंसाठी, विशिष्ट उपयोगांसाठी केला जातो.
White Color CCTV Camera
ESakal
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची गुणवत्ता त्याच्या रंगावरून नाही तर रिझोल्यूशन, नाईट व्हिजन, सेन्सर, स्थिरता, हवामान-प्रतिरोधकता (आयपी रेटिंग) आणि इतर तांत्रिक वैशिष्ट्यांवरून ठरते.
White Color CCTV Camera
ESakal
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ESakal